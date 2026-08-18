Aggredisce e morde gli agenti per sfuggire a un controllo: fermato straniero irregolare pregiudicato

Momenti di forte tensione a Trento, dove domenica scorsa un giovane straniero ha dato in escandescenze, rifiutandosi di sottoporsi a un controllo. Deciso a sottrarsi alle verifiche, il soggetto non ha esitato a scagliarsi contro gli agenti di Polizia, arrivando addirittura a morderli.

Il fatto, stando a quanto riferito dalle forze dell’ordine, si è verificato nel corso della mattinata del 16 agosto. Tutto è cominciato con diverse segnalazioni dei cittadini che chiedevano un intervento in zona Trento nord, dove un uomo stava gridando in strada. Sul posto si sono presentate le volanti della questura. Alla vista delle pantere della polizia, lo straniero ha cercato di scappare, ma è stato inseguito e raggiunto dagli agenti. È stato a quel punto che, volendo sottrarsi ai controlli, il soggetto li ha aggrediti. In evidente stato di agitazione, li ha colpiti con forza e addirittura morsi.

Alla fine l’esagitato è stato fermato e arrestato, mentre due agenti sono finiti in ospedale, ricevendo rispettivamente sei e cinque giorni di prognosi.

Perquisito dai poliziotti, lo straniero, risultato essere un 27enne con precedenti e irregolare sul nostro territorio nazionale, è stato trovato in possesso di 50 grammi di hashish e di un taglierino. Nei suoi confronti è stato disposto il fermo per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Oltre a ciò, è scattata anche una denuncia per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere.