Dai treni agli aerei: tutti gli scioperi di ottobre

Il nuovo mese deve ancora iniziare ma c’è già un “calendario” pieno zeppo di scioperi in più settori. Si prospettano complicazioni soprattutto per i lavoratori che dovranno spostarsi per lavoro ma anche per i cittadini che hanno programmato vacanze o semplici spostamenti.

Lo sciopero generale

Si comincia venerdì 2 ottobre con un’agitazione che prenderà di mira sia il settore privato che quello pubblico e indetta da Csle (Confederazione sindacale lavoratori europei). Nel dettaglio, il Mit (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) segnala lo stop di tre ore del personale ferroviario dalle ore 11 alle 14 così come lo stop di Fs Security che opera in Sicilia. Per quanto riguarda il trasporto marittimo, non sono ancora state rese note, nel dettaglio, le modalità: ecco perché è bene informarsi direttamente con le aziende interessate.

Csle fa sapere, in un comunicato, che verranno richiesti “abbassamento dei prezzi di benzina, generi alimentari, tassazione feroce attuale; aumento degli stipendi per permettere alle persone di affrontare il costo della vivibilità quotidiana; avvio verso un’indipendenza energetica che ci permetta di essere meno dipendenti da altre nazioni; e per una politica che incoraggi la crescita delle aziende italiane, agricole e non”.

Quali sono le altre date

Giovedì 8 ottobre si fermerà per 24 ore il personale di Fs Security in Sicilia: si tratta del comparto ferroviario con l’agitazione proclamata da Slm, Fast Confsal e Orsa Trasporti. Non è detto che tutta l’isola abbia un blocco dei treni generalizzato: anche in questo caso, i viaggiatori dovranno chiedere informazioni prima della partenza.

Il 9 ottobre toccherà alla città di Milano con un doppio sciopero dell’Atm: saranno di 24 ore ma le modalità dovranno essere definite, per questa ragione resta da capire l’impatto effettivo su autobus, tram e metropolitana.

Sabato 10 ottobre lo sciopero riguarderà il trasporto pubblico in Toscana: per 24 ore si ferma il personale che ha in gestione il servizio Tramvia. La protesta è proclamata da Cobas e avrà carattere locale.

Ancora la Sicilia al centro dell’attenzione nelle date di lunedì 12 e martedì 13 ottobre con lo sciopero di 24 ore del personale Rfi Infrastrutture Sicilia/Doit Palermo. Il collegamento ferroviario subirà inevitabili ripercussioni, informarsi prima di viaggiare con la compagnia prescelta. Sempre il 12 ottobre, sciopero di 4 ore del trasporto pubblico di Bari (8.30-12.30) con il personale Amtab.

Giovedì 15 ottobre sarà la volta del personale del trasporto pubblico locale Ataf della città di Foggia. Lo sciopero sarà di 24 ore.

Lo stop dei voli

Una parte del settore aereo incrocerà le braccia venerdì 16 ottobre per 24 ore: si tratta della compagnia low-cost EasyJet e proclamata da Usb Lavoro Privato. Lo stop sarà di carattere nazionale ma questo non vuol dire che tutti i voli della compagnia saranno cancellati: anche in questo caso, sarà necessario attendere le informazioni direttamente da parte di EasyJet. Nello stesso giorno, agitazione del trasporto pubblico a Napoli con il personale Eav fermo dalle ore 19.30 alle 23.30.

Infine, il 30 ottobre avrà luogo un altro sciopero generale proclamato da Usi-Cit: i viaggiatori, però, saranno contenti di sapere che l’agitazione non interesserà i settori aereo, ferroviario e neanche il trasporto pubblico locale e marittimo.