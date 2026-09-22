Braccio fasciato e occhio gonfio, Bruno Vespa va in onda dopo una “rovinosa caduta”

Nella puntata del 22 settembre di “Porta a Porta”, il conduttore Bruno Vespa è apparso con il braccio fasciato e un occhio gonfio e ha raccontato al pubblico quanto gli era accaduto poche ore prima della messa in onda. Rivolgendosi alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ospite della trasmissione, ha spiegato: “Presidente Meloni, mi scuso con lei e con il pubblico perché non sono in condizioni perfette. Stamattina ho fatto una rovinosa caduta. Per fortuna al Gemelli mi hanno operato, mi hanno rimesso in sesto”. Vespa non ha fornito ulteriori dettagli sulla dinamica dell’incidente. Al momento, quindi, non sono disponibili informazioni certe sulle circostanze della caduta, né sono stati resi noti ulteriori particolari sulle conseguenze riportate dal conduttore. Secondo quanto riferito da ANSA, prima della trasmissione la premier aveva provato a rimandare la puntata, ma Vespa ha preferito andare avanti.

Gli auguri di Giorgia Meloni

Dopo le parole di Vespa, Giorgia Meloni gli ha rivolto gli “augurissimi per una buona guarigione”. Durante l’intervista, la presidente del Consiglio ha affrontato diversi temi di attualità politica. Tra questi anche i dati sui conti pubblici e il rapporto deficit/Pil, sceso al 3,08%. “Sono dispiaciuta, abbiamo fatto un lavoro molto complesso che ci ha portato a ridurre il deficit dall’8,1 al 3,08. Quindi il classico hai fatto 30, eri molto vicino al 31. Stare sotto il 3% ci avrebbe consentito di uscire dall’infrazione in anticipo”, ha detto Meloni.