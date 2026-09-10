Calzature, buyer e retail al centro di Micam Milano

Micam Milano, la manifestazione di riferimento per il mondo calzaturiero in programma dal 13 al 15 settembre a Fiera Milano Rho, apre con 758 marchi presenti di cui 378 italiani e 380 esteri che ne confermano la forte vocazione internazionale, si inserisce in una fase di evoluzione del mercato della calzatura rafforzando il proprio focus sulla business community, i buyer, le dinamiche del retail e l’internazionalizzazione. Centrale, in questo senso, il rapporto con la distribuzione, sostenuto da un importante programma di incoming in collaborazione con Ice e Maeci e da strumenti pensati per rendere più efficace il lavoro dei buyer prima e durante la manifestazione.

Gli espositori provengono da 29 Paesi con Spagna, Turchia, Brasile, Germania e Portogallo tra i principali mercati internazionali mentre sul fronte della distribuzione, sono 130 i Paesi di provenienza dei buyer. Assieme a mercati europei consolidati come Francia, Germania, Spagna, Svizzera, Belgio, Polonia e Paesi Bassi, Micam Milano ci sono presenze di Stati Uniti, Cina, Giappone, Kazakistan, Israele e Canada oltre a nuovi Paesi come Danimarca, Australia, Malesia, Indonesia, Thailandia, Nigeria e Ghana.

”Questa nuova edizione rappresenta un ulteriore passaggio nel percorso di evoluzione della manifestazione: più incoming, strumenti digitali per il matchmaking, servizi dedicati ai buyer, contenuti di mercato e occasioni di networking affiancano la dimensione espositiva, con l’obiettivo di rendere più efficace il rapporto tra domanda e offerta - sottolinea Giovanna Ceolini, presidente di Micam -. La nostra strategia parte dall’ascolto del mercato e delle trasformazioni del retail internazionale. L’incremento dell’incoming e il rafforzamento dei servizi dedicati ai buyer accompagna una maggiore attenzione alle modalità di networking e alla qualità degli incontri professionali, con spazi lounge e hospitality dedicati alla business community”.

La nuova piattaforma di matchmaking, che consente ai visitatori di individuare gli espositori in base ai propri interessi, scoprire le collezioni e ricercare brand e categorie merceologiche, avviare conversazioni via chat e programmare incontri prima dell’arrivo in fiera è una delle novità della manifestazione. La piattaforma permette anche di costruire un’agenda personalizzata per ottimizzare i tempi della visita e concentrare gli incontri sulle opportunità di business più rilevanti. Strumento che affianca la Trends Buyer Guide, che evidenzia i “must have” di stagione e orienta i professionisti tra brand, collezioni e categorie in fiera. Obiettivo: rendere più semplice la costruzione di percorsi di visita coerenti con esigenze di acquisto ed evoluzione dei diversi mercati.

L’area Micam Next concentra talk, seminari e approfondimenti sui temi che stanno modificando il settore, dalla tecnologia all’intelligenza artificiale, dal design all’evoluzione del retail e dei modelli di business. Un programma che affianca alla presentazione delle collezioni una lettura delle trasformazioni in corso con contributi di esperti, professionisti e opinion leader internazionali.

Debutta Retail Hub – Accessories & Technology for the Store Experience, nuova area espositiva dedicata alle soluzioni che accompagnano l’evoluzione dell’esperienza in negozio. Lo spazio riunisce in un unico percorso realtà attive in ambiti diversi, dalla cura e manutenzione della calzatura agli accessori, dal packaging alla calzetteria, dalle tecnologie agli strumenti per l’analisi dei trend e la creazione di contenuti. Il prodotto è messo così in relazione con le nuove esigenze della distribuzione e del punto vendita. Tra le aziende presenti: Alkan Boya, Amazon, BAMA Essential, Alfredo Carrea & Figli, Cocciné by Dakoma, Ecoshopper, Livetrend, Marcoliani, Prestige, Profoto, Tradigo Giovanni Srl e Zeneri.

Micam continua anche a investire nello scouting dei nuovi talenti con Emerging Designers, progetto nato nel 2018 e in collaborazione con Honegger: 12 dodici brand internazionali: Éeclat, En Talons, Joel Wijangco, Maliko, Moon2gether, Nalebe, Paidal, Raphia, Stefano Mugnai, Te Dreamers Club, Tenconi e Wud. I designer saranno presenti in un’area espositiva dedicata e parteciperanno a Micam Next con un seminario e una sfilata. La selezione, affidata a una giuria presieduta da Ernesto Esposito, riunisce approcci diversi al footwear contemporaneo, dalla ricerca sui materiali all’innovazione costruttiva, dalla progettazione alla sperimentazione sul prodotto.

La manifestazione rafforza il proprio ruolo di osservatorio sul footwear internazionale attraverso strumenti di trend intelligence, utili a interpretare l’evoluzione dei consumi e dei comportamenti d’acquisto e a fornire indicazioni a brand e buyer. L’attenzione all’innovazione si estende anche a competenze e tecnologie provenienti da altri settori, con realtà capaci di intervenire nei diversi passaggi della filiera, inserite nel programma Italian Start Up voluto da ITA e MAECI. Tra queste: Hooded MYV, performance-wear avant-garde; SANGI Observatory, archivio digitale sul design calzaturiero che integra ricerca e intelligenza artificiale; Vaultik, piattaforma per tracciabilità, autenticità e gestione digitale del ciclo di vita del prodotto.

Assocalzaturifici presenta la partnership con Retex.Green, il Consorzio per l’economia circolare del sistema moda promosso da Confindustria Moda, nata per accompagnare le imprese calzaturiere nella transizione circolare e nell’affrontare i nuovi scenari legati alla gestione del fine vita dei prodotti e alla Responsabilità estesa del produttore.

M&M – The Academy Hub, progetto condiviso da Micam Milano e Mipel dedicato alla filiera della calzatura e della pelletteria torna al Padiglione 5 con attività dedicate alla scoperta delle lavorazioni e delle competenze tecniche. Nell’area The Academy Hub saranno presentati tre progetti sviluppati per questa edizione – un luggage tag con personalizzazione, una sneaker e una borsa per gli studenti delle scuole in visita – con dimostrazioni live curate dai professionisti di Arstutoria.

Prosegue inoltre Drinks & Deals, l’appuntamento dedicato a networking e incontri professionali realizzato con Arstutoria, Simac Tanning Tech e Assomac. Le attività si terranno domenica 13 e lunedì 14 settembre dalle 11.30 alle 13.30 e dalle 16 alle 18, e martedì 15 settembre dalle 11.30 alle 13.30. Le presentazioni M&M – The SS2027 Highlights sono in calendario domenica 13 settembre alle 11 e alle 15, a cura di Studio Mattori.

La sinergia tra Micam Milano, Mipel (13-15 settembre), Milano Fashion & Jewels (12-14 settembre), TheOneMilano (12-14 settembre) e Simac Tanning Tech (15-17 settembre) prosegue il percorso avviato lo scorso aprile con Fashion Link Milano, rafforzando il dialogo tra manifestazioni, comparti e filiere complementari con un’offerta coordinata per buyer e operatori internazionali.