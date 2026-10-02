Vandali e degrado. Da viale Ungheria a Loreto alla Liberty la città abbandonata

Sempre più lunga la lista degli edifici abbandonati in città lasciati alla mercè dei vandali, dei balordi che li trasformano in rifugi di fortuna, e delle intemperie. A luglio il Comune ha censito oltre 148 immobili dismessi o in stato di abbandono, stilando un elenco ufficiale che viene aggiornato ogni anno. Molti di questi edifici per altro sono sotto l’attenzione vigile dei residenti che segnalano all’amministrazione lo stato di fatto.

Nella notte tra mercoledì e giovedi, per esempio, il centro civico di viale Ungheria è stato gravemente danneggiato da un gruppo di vandali che hanno completamente imbrattato la facciata esterna. A segnalarlo sono il consigliere comunale di FdI Francesco Rocca e Davide Rocca (Municipio 4). I due ricordano per altro come «da marzo continuiamo a segnalare all’amministrazione le intrusioni e occupazioni abusive. La riqualificazione dell’ex Centro Civicoè una delle tante promesse mancate della sinistra che governa la città da 15 anni; abbiamo più volte chiesto la messa in sicurezza dell’edificio, non blandi interventi con catenelle e lucchettini che durano qualche ora. Cosa deve succedere per prendere in considerazione il pericolo di un edificio continuamente occupato, di fianco ad una scuola e a supercondomini?» si chiedono.

A questo si aggiunge l’allarme lanciato dalla consigliera comunale della Lega e candidata sindaco Silvia Sardone per piazzale Loreto. Già la scorsa estate era stata portata alla luce la situazione di profondo degrado in cui versavano i mezzanini della M1. I negozi sfitti occupaati abusivamente da balordi erano stati sgomberati e sanificati, poi l’accesso dai giardini della piazza era stato chiuso, si pensava definitivamente. «Dopo i due incendi divampati in poche settimane nella vegetazione di piazzale Loreto, sono andata a verificare la situazione e ho trovato un degrado inaccettabile - racconta Sardone -. Proprio al centro della piazza ci sono persone senza dimora, di origine straniera, che dormono a terra tra i rifiuti. I segni degli incendi sono visibili. Il verde è in condizioni pietose, tra erbacce e aiuole non curate. Una piazza così importante e vitale per la città, completamente abbandonata, è una vergogna. I progetti di riqualificazione annunciati dall’amministrazione Sala sono naufragati, tra interventi che non piacciono più alla Giunta e il caos legato all’urbanistica. Il flop della sinistra sul rilancio delle piazze è lampante».

Non solo, domenica i cittadini espasperati dal dover assistere inerti all’incuria dell’amministrazione anche verso i gioielli della città, come la Palazzina Liberty si sono riuniti domenica in largo Marinai d’Italia. La palzzina è in restauro da anni per bonifica dell’amianto, rinnovo degli impianti ma non si sa quanto riaprirà al di làù dei cartelli di cantiere che idnicnao fine anno. All’esterno intanto la situazione di degrado continua a peggiorare.