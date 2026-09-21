C’è la moda: per 7 giorni indossate pazienza

Da domattina, cari milanesi, nel check mnemonico prima di uscire di casa dovete aggiungere qualcosa di essenziale. Dopo le chiavi, il portafoglio, il telefono non dimenticate la pazienza. Indossatela, accomodatevi dentro. Deve essere comoda, resistente, possibilmente di taglia abbondante. Perché ne servirà tanta, anzi parecchia come recitava una vecchia canzone. Da distribuire a non piccole dosi, fino a lunedì prossimo quando la Settimana della Moda riporterà a casa gli attesi 141mila visitatori. Che, tanto per dare un’idea è come se si spostasse sotto la Madonnina l’intera città di Rimini. Portatene una scorta, proprio voi che al semaforo siete già pronti a suonare un istante prima che scatti il verde. Voi che sulla scala mobile tenete la sinistra per guadagnare dodici secondi. Che scendete dal treno e allungate il passo perché a Milano bisogna sempre arrivare, il durante è tempo perso. Torna la Settimana della moda e mette alla prova il carattere della città. Servirà pazienza in coda ai semafori, con le auto scure che scaricano tacchi a spillo e improbabili mise, con chi considera il marciapiede un set fotografico, con i taxi, impossibili, introvabili più esclusivi di una borsa in edizione limitata. Servirà perché sappiamo bene che una città che vuole essere internazionale si riconosce anche dalla capacità di fare convivere un grande evento con la vita normale. Peccato che in questo Milano non ci sia ancora riuscita troppo bene. Ma forse conviene allargare lo sguardo oltre al paraurti davanti, alzare la musica, e godersi per 7 giorni il viaggio. Dietro lo show di modelle e stilisti ci sono mani che cuciono, idee, mestieri, persone che organizzano appuntamenti, montano luci e smontano palchi. C’è una cultura del fare che muove oltre 91 miliardi di fatturato. Quindi, pazienza.