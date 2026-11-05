Con Nativitas a Milano il Natale diventa spettacolo

«Vogliamo che la nostra piazza diventi un punto di riferimento per tante manifestazioni e iniziative». Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, ha presentato così ieri alla stampa al 39° piano di Palazzo Lombardia, alla presenza di Andrea Battivello, autore del progetto creativo, Luca Badino, CEO di One Event Builders, e Simone Chiodo di O2 Ice, società che gestisce la pista di pattinaggio Nativitas Christmas Winter Garden, il progetto che punta a trasformare piazza Città di Lombardia in una delle destinazioni del Natale milanese.

Dal 27 novembre al 6 gennaio 2027, la piazza coperta si trasformerà in un grande giardino d’inverno. Le attività proseguiranno fino al 14 febbraio, con la Cattedrale di vetro che resterà disponibile anche per eventi aziendali, cene private e occasioni speciali.

L’obiettivo è coniugare tradizione e innovazione, coinvolgendo famiglie, bambini e visitatori in un percorso che va oltre le consuete decorazioni natalizie.

«Il Natale in piazza Città di Lombardia torna nel solco della tradizione, con una serie di proposte in grado di catturare l’attenzione di famiglie, bambini e nonni», ha dichiarato Fontana, ricordando la possibilità di provare la pista di pattinaggio con l’aiuto di istruttori specializzati.

Il percorso di accesso da via Restelli sarà lungo 230 metri e caratterizzato da sculture luminose, alberi di luce e candele monumentali. Due portali ledwall saranno collocati in piazzetta Galvani e all’uscita della Biblioteca degli Alberi.

All’ingresso di Palazzo Lombardia sarà posizionata «Nativitas 8.0», una scultura alta 12 metri, realizzata in acciaio e Dibond specchiato da Bottegaventisei, il laboratorio fondato da Andrea Battivello. «Avremo anche un bellissimo albero alto 12 metri, sculture luminose e una struttura in vetro», ha aggiunto Fontana, ricordando gli eventi e gli incontri ospitati negli stessi spazi durante i Giochi olimpici.

Il cuore scenografico del progetto sarà La Cattedrale, una struttura temporanea di 550 metri quadrati in vetro e acciaio, progettata da One Event Builders. Al suo interno troverà spazio «Oltre il Bistrot», il concept di ospitalità e ristorazione affidato a Dimitri Hospitality Group, guidato dallo chef Dimitri Mattiello.

La proposta gastronomica accompagnerà i visitatori dalla colazione all’aperitivo, passando per pranzi, merende e specialità natalizie. Il bistrot sarà aperto tutti i giorni dalle 9 alle 21, con apertura anticipata alle 8 nei giorni feriali del periodo prenatalizio.

Non mancherà la componente tecnologica. Attraverso un QR code, i visitatori potranno condividere un pensiero che si trasformerà in una luce sull’albero, sui ledwall, sui totem e sui portali. L’opera interattiva SYNTONY, firmata da Adriano Lombardo, permetterà inoltre di cercare una stella nata da un pensiero simile, anche se espresso in un’altra lingua.

Ogni giorno, dalle 17 alle 21, l’albero si animerà allo scoccare di ogni ora con uno spettacolo di luci e musica. L’accensione ufficiale è prevista venerdì 4 dicembre alle 18.

Il calendario degli appuntamenti spazierà dalla musica alla divulgazione. Sabato 5 dicembre, alle 18, è in programma un concerto gospel gratuito con oltre cento coristi, realizzato in collaborazione con FederGospelChoirs.

Domenica 13 dicembre, alle 18, sarà invece la volta di «Conversazione con i diavoli», un talk interattivo tra salute, gioco e ironia con gli Heimi, medici-creator che affronteranno il tema degli eccessi alimentari durante le feste. In palio anche due biglietti per lo spettacolo «Heimi Games – Salute a voi che entrate», in programma il 30 gennaio a Milano.

Tra le proposte per i più piccoli figura Orbit X – Space Academy, un laboratorio interattivo dedicato alla scoperta dello spazio. Sono previsti anche incontri dedicati ai libri, momenti di narrazione e attività per le famiglie.

A completare il programma sarà la storica pista di pattinaggio sul ghiaccio, curata da O2 Ice, che torna a essere uno dei simboli del Natale milanese. La piazza ospiterà inoltre appuntamenti musicali e iniziative rivolte ad adulti e bambini.

Il progetto raggiungerà anche il Belvedere al 39° piano di Palazzo Lombardia, che sarà aperto al pubblico in alcune date straordinarie, esclusivamente su prenotazione. Da qui sarà possibile ammirare Milano dall’alto e visitare «AUREO», un allestimento artistico di Bottegaventisei che reinterpreta l’organo musicale tradizionale.

Le aperture straordinarie del Belvedere sono previste il 2 dicembre, dalle 18 alle 20.30; il 5, 6, 7 e 8 dicembre, dalle 10 alle 18; il 12 e 13 dicembre, dalle 10 alle 18; il 19 e 20 dicembre, dalle 10 alle 18; e il 6 gennaio, dalle 10 alle 18.

Per visitare il Belvedere è necessario prenotare attraverso il portale di Regione Lombardia. Il programma completo, gli orari e le eventuali modalità di prenotazione degli eventi sono disponibili sul sito www.nativitasmilano.it.

L’obiettivo è fare di piazza Città di Lombardia non soltanto una meta per lo shopping e le passeggiate natalizie, ma anche un luogo in cui trascorrere del tempo, partecipare a iniziative e condividere esperienze. Un progetto che guarda alla tradizione e la racconta attraverso il linguaggio della tecnologia, dell’intrattenimento e della creatività