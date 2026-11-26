C’è un nuovo mistero nel caso Garlasco: qualcuno aveva già saputo di una ragazza morta quella mattina del 13 agosto 2007, ancor prima che Alberto Stasi trovasse il cadavere di Chiara Poggi? Una nuova testimone dice di sì. E avrebbe le prove di ciò che sostiene: nomi di altre persone che erano con lei nel ristorante di Dorno e messaggi tra loro, in cui confermano quella storia.

La testimone, assistita dall’avvocato Michele Sarno, ne è così convinta da averci messo la faccia con la Procura di Pavia, che ha chiesto il rinvio a giudizio per Andrea Sempio, considerato dagli inquirenti l’unico responsabile del delitto. Un omicidio che, sulla base delle nuove risultanze investigative, si sarebbe consumato in più fasi, tra le 9.45 e le 10.30, e che è stato scoperto solo alle 13.50, quando l’allora fidanzato andò nella villetta di via Pascoli e trovò Chiara in una pozza di sangue sulle scale della cantina.

Eppure oggi si staglia in questa vicenda un elemento inedito: più di qualcuno sapeva di una ragazza deceduta già tra le 12.15 e le 13. Un dettaglio sulla scia del racconto di Massimo Lovati, l’ex avvocato di Sempio, che nell’estate del 2025, tra sogni di sicari e incubi sul Fruttolo, aveva lanciato il fantasioso ricordo del “sole di mezzogiorno”, di lui che tra le bancarelle della fiera di Vigevano aveva sentito dire di questa ragazza morta a Garlasco quella mattina. A

rafforzare le parole di Lovati, ora, c’è la cuoca di Dorno, che ieri pomeriggio è stata ascoltata come persona informata dei fatti per oltre due ore in Procura, dove ha ripercorso quei momenti, di quando nella sala del locale alcuni clienti parlavano del decesso di una giovane di Garlasco, mentre lei e altre colleghe preparavano il buffet per il pranzo.

Agli investigatori la donna ha fornito tutti i nomi delle persone che si trovavano con lei, che ora potrebbero essere chiamate dagli investigatori per approfondire la vicenda, e ha sottolineato di avere una documentazione che proverebbe che ciò che dice è vero. Il verbale è secretato, ma si tratterebbe di scambi di messaggi con i colleghi del tempo, in cui gli interlocutori ricorderebbero la circostanza e confermerebbero il fatto. “Spero che il mio piccolo contributo possa portare finalmente alla verità, qualunque essa sia”, ha detto la cuoca intervistata stamattina a Storie Italiane di Eleonora Daniele, il programma su Rai1 dove la donna aveva parlato per la prima volta. “È andata benissimo, abbiamo puntualizzato tante, tante cose.Tutto attinente a quello che io ho sempre detto”, ha aggiunto, precisando che “ho fatto il nome di chi era con me ed adesso ci penseranno loro a contattare le persone. Mi sento più leggera. Se qualcuno sa, parli perché ci sia giustizia. Fatelo per Chiara”.

Entrando nel merito dell’incontro, la testimone ha spiegato: “Sono atti secretati, ci sono anche dati sensibili. Ho ricostruito quella giornata, ho parlato del giorno dopo. È stato un colloquio tranquillo, due ore che sono volate. Mi hanno messo a mio agio, a parte l’attesa, un po’ di tremarella mi era venuta. Quello che ho sempre detto a voi, l’ho detto a loro”. La testimone, che è stata anche attaccata per aver deciso di parlare dopo quasi vent’anni, ha detto di essersi “messa tanto in discussione, se me lo sono sognato, ci ho riso su e qualche domanda me la sono fatta”. E sul perché abbia deciso di raccontare soltanto oggi quanto ricordava, ha sottolineato che “l’unica certezza che ho è che fino al 4 novembre, quando ho parlato con Valentina (l’inviata di Storie Italiane, ndr) di questa storia, io non sapevo l’orario di scoperta del cadavere. Se all’epoca ci fosse stato tutto questo tam tam mediatico, avrei parlato già. Il mio scopo era arrivare in Procura. Il mio dovere l’ho fatto. Va bene così”.