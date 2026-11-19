Si è tenuto al Palazzo delle Stelline l’evento «Il rischio che la rete diventi un’arma, cyberviolenza, manipolazione e mobilitazione digitale: le nuove sfide per l’Italia e l’UE per la tutela dei minori» organizzato dall’«Associazione Stop-Cyberviolenze» con l’Ufficio del Parlamento Europeo a Milano e la partecipazione di studenti degli istituti lombardo. L’incontro, moderato dalla presidente Federica Zanella, ex presidente del Corecom Lombardia e da Maurizio Molinari, ha visto la partecipazione di esperti e personalità pubbliche impegnate nella tutela dei ragazzi in rete. Stefano Manco, Information and communication assistant, social media della Rappresentanza della Commissione Europea a Milano, ha presentato la recente proposta dello «EU Kids Act». È seguito un confronto fra Massimiliano Capitanio, commissario Agcom, Marco Valerio Cervellini, Costanza Andreini, Mattia Tarelli e gli eurodeputati Sandro Ruotolo, Silvia Sardone e Francesco Torselli. «Una delle grandi sfide del nostro tempo è capire quando la rete rappresenta uno strumento di libertà e quando, invece, rischia di diventare uno strumento di manipolazione o, peggio, un’arma - ha detto Zanella - Mi occupo da molti anni di tutela dei minori sul web e contrasto a fenomeni come cyberbullismo, sexting revenge porn e ho seguito la profonda evoluzione del mondo digitale: smartphone e social sono diventati una presenza sempre più pervasiva nelle nostre vite, strumenti capaci non soltanto di informarci e metterci in comunicazione, ma anche di influenzare il modo di pensare, i comportamenti e le scelte soprattutto dei più giovani». Aggiungendo che «nei recenti fatti di cronaca che hanno riguardato Milano e non solo, abbiamo assistito a una mobilitazione che ha trovato nei social il proprio principale canale di diffusione e organizzazione. Abbiamo sperimentato in maniera tangibilissima come la capillarità e la velocità della comunicazione digitale possano essere una straordinaria opportunità, ma possano anche diventare moltiplicatori di rabbia, disinformazione, odio e comportamenti incontrollati». Per questo è «doveroso partire dall’attualità per affrontare il tema delle insidie della rete e delle possibili misure di contrasto, non demonizzando i social, ma dando mezzi ai ragazzi per imparare a riconoscerne i rischi e a non diventare loro stessi strumenti inconsapevoli dei pericoli che possono rappresentare».