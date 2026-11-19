Si è svolto alla Scuola Militare di via Teuliè l’evento organizzato da Associazione Vita ETS: «Prossima mossa: l’indipendenza economica come strumento di libertà». Moderato da Debora Rosciani, giornalista e conduttrice radiofonica di Radio 24, ha visto interventi di un panel di esperti, fra manager, professori, ufficiali di Carabinieri ed Esercito, dopo la proiezione di un estratto del film documentario «Regina: Scacco al Re/Queen: Checkmate for the King».

«La violenza di genere è un male culturale e sociale che esiste da sempre. Per questo non smettiamo di agire. Associazione Vita ETS è conscia della forza che hanno le persone nel costruire un presente e un futuro migliore anche per le prossime generazioni. Spesso la violenza di genere inizia dove c’è mancanza di autonomia finanziaria. Come leggiamo dalle cronache, la violenza di genere si colloca con estrema superficialità e leggerezza nella quotidianità perché i valori universali dell’Umanità, del rispetto, non fanno ancora parte delle nostre tradizioni più radicate. Ed è per questo che siamo in prima linea per continuare a diffondere la consapevolezza necessaria per raggiungere la libertà e il pieno rispetto di ogni individuo. L’iniziativa proposta è stata autofinanziata dall’Associazione Vita ETS: una scelta precisa e voluta per ribadire che l’indipendenza economica è il presupposto fondamentale per garantire la totale libertà d’azione e di pensiero» ha dichiarato Luca De Giorgi, presidente e co-founder Associazione Vita ETS.

L’evento è stato patrocinato dalla Commissione Europea, AIAF, Amorù Rete Antiviolenza, Life and Life e Marco Sacchi.