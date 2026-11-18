La lotta all’evasione fiscale in Italia entra in una nuova fase operativa. Le direttrici strategiche per il triennio 2027-2029, delineate nel Rapporto sui risultati in materia di contrasto all’evasione fiscale e contributiva allegato al Documento programmatico di finanza pubblica (DPFP), puntano a una riduzione strutturale del tax gap.

Forte dei 29 miliardi di euro recuperati nel 2025 attraverso oltre 557mila accertamenti, l’Amministrazione finanziaria punta a un bilanciamento tra l’attività di prevenzione e quella di contrasto. Da un lato verranno potenziate le lettere di compliance e le dichiarazioni precompilate per favorire l’adempimento spontaneo, dall’altro, l’incrocio massivo delle banche dati e l’uso di algoritmi di analisi del rischio consentiranno controlli più veloci e mirati. Ecco quali saranno i principali campi di indagine su cui si concentrerà il Fisco.

Partite IVA “fantasma” e frodi

Il contrasto alle imprese fantasma e alle “frodi carosello” (sistema di evasione fiscale internazionale che sfrutta le regole sull’IVA) si trova al primo posto.

L’azione ispettiva si concentrerà sulle partite IVA caratterizzate da cicli di vita brevi, assenza di reale struttura organizzativa o improvvisa interruzione degli adempimenti, agendo in questo modo:

Chiusure d’ufficio e filtri all’ingresso;

Liquidazione automatizzata dell’IVA omessa. Il controllo sarà ancora più efficace grazie all’interazione tra fatturazione elettronica, corrispettivi telematici, pagamenti digitali (POS) e comunicazioni delle liquidazioni periodiche (LIPE);

Controlli su falsi esportatori abituali, basi imponibili occultate oltreconfine e l’uso strumentale di società schermo.

Superbonus, crediti edilizi e aggiornamento del Catasto

Nonostante la chiusura della stagione delle maxi-detrazioni, la coda dei controlli sui bonus edilizi resterà centrale fino al 2029. Entrando nello specifico, le verifiche si concentreranno su:

Controlli preventivi sugli F24 : verranno rafforzati i filtri automatici sulle deleghe di pagamento F24 per bloccare sul nascere compensazioni non regolari, impiego di crediti inesistenti o il pagamento di debiti altrui tramite crediti non spettanti;

: verranno rafforzati i filtri automatici sulle deleghe di pagamento F24 per bloccare sul nascere compensazioni non regolari, impiego di crediti inesistenti o il pagamento di debiti altrui tramite crediti non spettanti; Stretta catastale post-ristrutturazione: il piano prevede una mappatura mirata degli immobili che hanno beneficiato di interventi finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche (come il Superbonus) ma per i quali non è stata presentata la dichiarazione di variazione catastale.

Cripto-attività ed economia digitale

L’evoluzione dei mercati digitali impone all’amministrazione finanziaria un costante aggiornamento tecnologico. Nel triennio 2027-2029, le cripto-attività e il commercio elettronico usciranno definitivamente dalla zona grigia grazie allo scambio automatico di informazioni previsto dalle direttive europee (DAC7 e DAC8).

Le verifiche si concentreranno su chi omette di dichiarare il possesso o le plusvalenze delle valute virtuali nel quadro RW (o quadro W per chi presenta il 730) e su chi vende abitualmente beni o servizi tramite siti di e-commerce e piattaforme digitali senza partita IVA o occultando parte dei corrispettivi.

Affitti brevi e locazioni turistiche

Il settore delle locazioni turistiche sarà oggetto di un monitoraggio incrociato senza precedenti, reso possibile dalla piena operatività della Banca Dati delle Strutture Ricettive e dall’incrocio con il Codice Identificativo Nazionale (CIN). Mettendo a sistema questo codice con i dati comunicati dai portali di intermediazione immobiliare, con i flussi dei pagamenti elettronici e con le comunicazioni degli ospiti alle questure, il Fisco potrà far emergere rapidamente gli affitti in nero o i redditi dichiarati solo in parte.

Riscossione mirata e accertamenti “ignorati”

L’ultima direttrice del piano triennale riguarda l’efficacia del recupero crediti, con l’obiettivo di ridurre il divario tra quanto viene accertato e quanto entra effettivamente nelle casse dello Stato.