È iniziato il declino social di Ranucci

È passata esattamente una settimana dalla designazione di Claudia Di Pasquale alla conduzione di Report al fianco del collega Daniele Piervincenzi e questa indicazione, concordata dall’azienda con la stessa redazione, ha prosciugato quasi del tutto il serbatoio della polarizzazione innescata da Sigfrido Ranucci, che con una serie di post si era scagliato contro Giulia Presutti e lo stesso Piervincenzi. Infatti, se andiamo a monitorare gli indicatori di performance degli account Instagram e Facebook di Ranucci dal 3 al 10 settembre, confrontandoli con quelli incassati invece nella settimana precedente, quindi dal 26 agosto a 2 settembre, allora diventa palese questo rallentamento. Al contempo, non è da escludere che questa prima frenata, possa diventare il primo anello di un declino dell’attenzione digitale che continuerà nelle prossime settimane e che potrebbe conclamarsi subito dopo l’avvio, programmata per l’8 novembre, della nuova stagione di Report. Intanto, partiamo dal dato dell’engagement, cioè del coinvolgimento dei follower rispetto ai post pubblicati, perché qui è palese il calo: quello di Instagram è al 2,4 con una perdita percentuale dell’86% sul periodo precedente, mentre quello della pagina Facebook è al 3.8% in calo del 75%. L’inabissamento dell’engagement si è portato a fondo anche il numero delle interazioni totali ai post, diminuite molto di più rispetto al calo del numero di contenuti pubblicati. Infatti, i post di Facebook, sono passati da 31 a 22, con un calo del 29% e parallelamente le interazioni finali sono crollate da 1.2 milioni a 309 mila, con un decremento del 75%. Sull’account Instagram si è andati anche peggio. Invece dei 9 post, pubblicati tra la fine di agosto e gli inizi di settembre con un bottino di 1.8 milioni di visualizzazioni e 422 mila interazioni, sulla bacheca ne sono finiti 5 che hanno incassato 66 mila reaction e appena 239 mila visualizzazioni. In questi ultimi due dati la perdita a valle è stata percentualmente dell’87% e dell’84%. Il confronto sul doppio periodo si completa con l’analisi dei nuovi follower che hanno deciso di iniziare a seguire i due principali canali social di Sigfrido Ranucci. I nuovi iscritti dell’account Instagram sono stati 8.685, registrando però un decremento del 78% sulla settimana precedente, mentre i 7.682 utenti che hanno scelto di rimpolpare i follower della pagina Facebook fanno segnare una perdita di attrattiva evidente, considerando che tra il 26 agosto e il 2 settembre i nuovi follower erano stati poco meno di 40 mila.