True Crime Community, nichilisti e accelerazionisti: tutte le sigle della galassia violenta

La galassia dell’estremismo violento online non è composta da un’unica organizzazione, ma da comunità, network e sottoculture che spesso si sovrappongono. TCC, 764, The Com, Terrorgram, O9A, Atomwaffen e The Base condividono linguaggi, estetiche, simboli e, in alcuni casi, obiettivi. Ecco quali sono le principali e come si distinguono.

True Crime Community

Una delle realtà più note è la True Crime Community (TCC). Non si tratta di una vera organizzazione, ma di un sistema decentralizzato che ruota intorno a serial killer, autori di massacri, school shooter e altri responsabili di violenze estreme. Generalmente, una grossa fetta degli utenti della TCC fruisce dei contenuti in modo passivo e non manifesta comportamenti né violenti né estremisti. Le frange più radicali, però, trasformano l’interesse in glorificazione degli autori, produzione di contenuti, costruzione di una mitologia condivisa ed emulazione. Spesso, secondo gli esperti, la TCC rappresenta una porta di accesso verso altre sfere violente.

No Lives Matter e nichilismo violento (NVE)

Uno dei marchi legati alla sfera della violenza nichilista è No Lives Matter (NLM). Come suggerisce il nome, siamo di fronte a una sfera in cui alla vita non viene attribuito alcun valore. In questo contesto, la violenza può assumere il valore di fine in sé, ma anche di dimostrazione di appartenenza e di strumento per ottenere status. NLM è legato all’universo 764/Com, anche se ufficialmente dal 2024 non ci sono più legami tra i due nodi della galassia. Avendo molti punti di contatto con la TCC, rappresenta uno dei principali connettori tra il nichilismo violento e gli ambienti accelerazionisti.

The Com

Uno dei nodi più importanti di questa galassia è quello che prende il nome di The Com, un vero e proprio ecosistema transnazionale e decentralizzato di comunità criminali e violente. Secondo Europol, è composto da varie anime legate al cybercrime, alla violenza offline e alla sextortion e allo sfruttamento. Al suo interno convivono diverse correnti: alcuni utenti sono mossi dal nichilismo o dalla misantropia, altri puntano al profitto e al dominio sulle vittime. All’interno di questo sistema hanno prosperato gruppi specifici, come la rete 764.

Network 764

Il Network 764 è uno dei nodi più importanti e si è formato intorno al 2021. Il nome deriva dal fondatore, il quindicenne Bradley Chance Cadenhead, che scelse il codice postale della sua zona di residenza in Texas. Secondo le inchieste partite negli Stati Uniti e poi arrivate in Europa, sotto questo ombrello si nascondono reati legati allo sfruttamento e alla coercizione di minori, alla produzione di materiale violento, alla ricerca di status attraverso il controllo delle vittime e a dinamiche di Sadistic Online Exploitation. Come per The Com, di cui per un periodo 764 ha fatto parte, anche qui il quadro ideologico è fluido e confuso: si va da riferimenti neonazisti a venature accelerazioniste, che trovano espressione nel sottogruppo 764 Inferno.

Terrorgram

Vicino all’O9A c’è il cosiddetto Terrorgram, che ospita militanti accelerazionisti e neonazisti. In questo ambiente circolano soprattutto testi, immagini, linguaggi e, soprattutto, una cultura della glorificazione di attentatori e mass shooter, che possono essere trasformati in “santi”. L’ambiente Terrorgram si sovrappone chiaramente a quelli della TCC e del NVE, perché ne condivide alcuni linguaggi. Secondo gli esperti di terrorismo Marc-André Argentino e Mackenzie B. Hart, queste sovrapposizioni mostrano come soggetti vicini al nichilismo violento possano utilizzare Terrorgram per prendere in prestito un’estetica politica senza condividerne necessariamente il progetto ideologico.

Order of Nine Angles – O9A

Un altro terminale di questa galassia è l’Order of Nine Angles (O9A), che però occupa una posizione diversa rispetto a network come 764 e The Com. In questo caso siamo di fronte a un ambiente esoterico, satanista e neonazista con venature accelerazioniste, ma, a differenza di altri, maggiormente ideologizzato. Fulcro di quest’ordine sono la trasgressione, l’estremismo razziale e la distruzione dell’ordine sociale. In molti casi, l’O9A funge da ponte con altri pezzi della galassia perché condivide con altri terminali linguaggi ed estetica.

Atomwaffen Division

Vicino all’O9A si colloca l’Atomwaffen Division, un nodo composto da neonazisti accelerazionisti. Rispetto ai contesti della TCC e del nichilismo violento, qui ci troviamo in un ambiente maggiormente ideologizzato. Secondo gli esperti, le attività dell’Atomwaffen Division sono interessanti soprattutto perché il gruppo rappresenta uno dei nodi che forniscono maggiori spunti esoterici e di linguaggio. Secondo Argentino e Hart, realtà come l’Atomwaffen Division sono serbatoi ideologici e culturali esterni che possono intersecare l’universo NVE e TCC.

Werwolf Division

Per l’Italia, un nodo importante è quello della Werwolf Division. Nel dicembre 2024 la Polizia ha eseguito 12 arresti in tutta Italia, con perquisizioni anche a Milano, Lecco e in Brianza, contro aderenti alla Werwolf Division. Nel marzo scorso, invece, i Carabinieri hanno arrestato un diciassettenne e perquisito altri sette minori in diverse regioni nell’ambito di un’indagine su un ambiente suprematista, neonazista e accelerazionista. Secondo le indagini, il gruppo mostra linguaggi simili a quelli presenti nell’intero ecosistema, in particolare attraverso la celebrazione dei “santi” Brenton Tarrant e Anders Breivik. La Werwolf Division mescola linguaggi accelerazionisti, school-shooter culture e pratiche iconografiche presenti anche nella TCC estrema.

The Base

Un altro nodo importante è quello di The Base, che si colloca accanto ad Atomwaffen Division e Terrorgram perché rappresenta un ambiente neonazista e accelerazionista capace di influenzare l’universo del nichilismo violento. Fornisce infatti testi, riferimenti esoterici, linguaggi e “santi” che alimentano altri punti della galassia. A differenza della TCC e degli ambienti nichilisti, The Base rappresenta un contesto accelerazionista con una forte connotazione ideologica, che punta apertamente ad accelerare il collasso dell’ordine esistente in funzione di una trasformazione della società. Nel NVE, invece, la violenza è quasi sempre priva di un fine ideologico definito e resta maggiormente ancorata alla ricerca immediata di notorietà, status o gratificazione.