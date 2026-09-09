Fondazione Lottomatica al BAM Back to the City 2026: il progetto per il carcere minorile Beccaria

Fondazione Lottomatica, fondata nel 2023, come realtà ad alto impatto sociale sui temi della ricerca, della comunità e della legalità su iniziativa del Gruppo Lottomatica, accompagna l’ottava edizione del BAM Back to the City Concert - Čajkovskij senza barriere, promosso da BAM – Biblioteca degli Alberi Milano, progetto di Fondazione Riccardo Catella, nell’ambito di un percorso di avvicinamento che, dal 6 al 10 settembre, porta la musica di Čajkovskij fuori dai luoghi tradizionalmente deputati alla musica classica.

Il sostegno della Fondazione si concentra su “La bella addormentata – Percorsi di ascolto, corpo e creazione”, un progetto artistico, realizzato insieme agli artisti di MoveOn Dance Hub, dedicato ai giovani detenuti dell’Istituto Penale per i Minorenni (IPM) Cesare Beccaria: un insieme di laboratori teatrali, musicali e di movimento creativo, ispirato a La Bella Addormentata di Čajkovskij, che rappresenta una delle otto tappe del percorso di avvicinamento al festival e che ha il suo momento conclusivo lunedì 7 settembre 2026, alle ore 16.00, con una restituzione pubblica in programma nel Cortile dell’Aria dell’Istituto.

Fondazione Lottomatica e il laboratorio artistico all’IPM Beccaria

Fondazione Lottomatica ha sostenuto un progetto rivolto ai giovani detenuti dell’IPM Beccaria, pensato per sviluppare capacità di ascolto, espressione corporea e collaborazione attraverso il teatro e il movimento. Il percorso ha preso avvio lo scorso 31 agosto con un flashmob a sorpresa dei danzatori professionisti nei diversi reparti dell’Istituto, con l’obiettivo di coinvolgere i ragazzi e raccogliere le loro adesioni alle attività successive.

I laboratori si sono svolti in due giornate, il 4 e il 7 settembre, dalle 10.30 alle 12.00, in due percorsi paralleli da circa otto ragazzi ciascuno. Il laboratorio sul corpo e il movimento, guidato dai coreografi Martina Nadalini e Roberto Carrozzino, si è ispirato al concetto di branco: un corpo collettivo che valorizza il gruppo e supera la centralità del singolo. Nel laboratorio musicale, guidato dal sound artist Carlo Gilardi, i ragazzi hanno lavorato alla registrazione e al campionamento di suoni e materiali musicali, poi integrati dal vivo nella colonna sonora dello spettacolo.

La restituzione finale, preceduta da una prova generale alle 14.30, porta sul palco i danzatori professionisti di MoveOn Dance Hub — Chiara Andreani, Manuel Forgione e Marco Mazzei — insieme ai due gruppi di ragazzi che hanno partecipato ai laboratori di movimento e di musica, questi ultimi autori degli elementi sonori della performance. L’evento è aperto, su invito, a un numero limitato di persone esterne.

BAM Back to the City 2026: dove si inserisce il progetto sostenuto da Fondazione Lottomatica

Il festival, in corso a Milano fino al 10 settembre, si chiude con il grande concerto dell’Orchestra Spira mirabilis atteso da oltre 7.000 persone ai prati del Parco della Biblioteca degli Alberi Milano. Prima del concerto, propone un percorso di avvicinamento diffuso in otto tappe nei quartieri della città, costruito con associazioni e realtà sociali impegnate nell’abbattimento delle barriere fisiche, sensoriali e cognitive. Il progetto sostenuto da Fondazione Lottomatica all’IPM Beccaria fa parte di questo percorso, portando la musica e il teatro in un contesto solitamente distante dall’offerta culturale cittadina.

Per Fondazione Lottomatica, il sostegno al progetto nasce dalla volontà di offrire ai giovani detenuti un’occasione concreta di espressione, ascolto e collaborazione, rendendoli co-creatori dell’identità sonora dello spettacolo.

“Sostenere il BAM Back to the City Concert e progettare questa iniziativa all’Istituto Penale per i Minorenni Cesare Beccaria è stata prima di tutto una emozione, un percorso tanto bello quanto gratificante. Abbiamo incontrato giovani che, grazie all’arte, hanno vissuto una concreta occasione di speranza e consapevolezza, diventando protagonisti in un momento di crescita e riabilitazione personale. Crediamo fermamente nel valore formativo della cultura, nella potenza dell’arte come linguaggio universale e nel profondo valore ristoratore della bellezza in tutte le sue forme” ha detto Chiara Pomarici, Segretario Generale di Fondazione Lottomatica. “Il progetto è stato il frutto di un importante lavoro congiunto, sostenuto dal Dipartimento di Giustizia Minorile e costruito al fianco della Amministrazione del Beccaria: dalla Direttrice, Eleonora Cinque, alla Comandante della Polizia Penitenziaria Iolanda Tortù e tutto il personale, sia civile che delle forze dell’ordine. La sintesi è che i ragazzi hanno vissuto una occasione di abbattere le barriere sociali e gettare un seme per costruire opportunità future anche attraverso un effettivo dialogo con la comunità cittadina. Il recupero e l’integrazione non è una cosa astratta. Oggi lo abbiamo dimostrato e siamo contenti di questo”.