Grana Padano DOP approva il ministro Lollobrigida: promuovere ad ogni età il consumo di latte e formaggi

Il latte italiano è un patrimonio di qualità e una grandissima opportunità di crescita economica per il nostro paese. Tra le tante conferme di questa ricchezza spicca il lavoro quotidiano della filiera del Grana Padano DOP, il più grande player di latte italiano e produttore del formaggio a denominazione d’origine protetta più consumato nel mondo.

Promuoverlo nelle sue varie forme coinvolgendo generazioni di tutte le età è dunque una priorità sia per il sistema produttivo che per le istituzioni chiamate a tutelarlo, utilizzando mezzi e linguaggi adatti ai pubblici più diversi.

Quindi il Consorzio Tutela Grana Padano apprezza l’impegno del ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida che sui propri canali personali ha lanciato un messaggio video per promuovere la conoscenza ed il consumo del latte e dei formaggi che con essi vengono creati, per consolidare una consapevole e corretta alimentazione sin dall’infanzia e per migliorare i primati della produzione casearia di origine protetta, che già oggi vede il Grana Padano rappresentare la destinazione economicamente più remunerativa nell’Unione europea per il latte proveniente da bovine alimentate con insilati.

Ci auguriamo che la comunicazione promossa dal ministero e dal governo e destinata a svilupparsi in linguaggi sulle reti del servizio pubblico della Rai, migliori e aumenti il rapporto stretto tra consumatori e produttori di eccellenze casearie, ignorando le obiezioni che erano scontate secondo un desueto e infondato deja-vu.