Guardiana aggredita da un leopardo allo zoo

Lavorava fin da quando aveva 17 anni nel parco dello zoo Beekse Bergen, in Olanda. Era considerata una «guardiana esperta». Ma questo non è bastato a difenderi dall’assalto dei due leopardi persiani di cui lei si occupava. E, a pochi giorni dall’aggressione è deceduta. A confermarlo è stato il parco safari stesso. La donna, che lavorava lì da 40 anni, ha riportato ferite alla testa e al collo ed è stata sottoposta a un intervento chirurgico d’urgenza, ma non ce l’ha fatta.

In una nota, la direzione ha fatto sapere che verrà avviata un’indagine indipendente sull’accaduto. Nel dare notizia della sua scomparsa, il Beekse Bergen - che si trova nel sud dei Paesi Bassi - ha ricordato che la donna aveva iniziato la sua carriera nel parco quando era poco più di un’adolescente e ci ha continuato a lavorare praticamente titta la sua vita, con alcune interruzioni, per quattro decenni.

«La sua scomparsa ci ha profondamente scossi; i nostri pensieri vanno alla sua famiglia, ai suoi amici e ai suoi cari. In questo momento, la nostra priorità è offere sostegno ai suoi familiari e ai colleghi», prosegue la nota. I due leopardi, che solitamente vengono tenuti separati dal personale, erano stati spostati all’interno a causa delle cattive condizioni meteorologiche. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto esattamente all’interno del recinto, poiché non vi sono telecamere di sorveglianza.

Secondo quanto riportato dal portale di notizie locale Nl Times, nonostante le gravi ferite, la donna è riuscita ad avvisare i colleghi tramite la sua ricetrasmittente. È stata quindi trasportata in ospedale in elicottero, in condizioni critiche. Un portavoce del parco ha dichiarato all’emittente locale Omroep Brabant che i leopardi si sono comportati in modo naturale e che non verranno soppressi. «Sono, e rimangono, dei predatori». Il Beekse Bergen ha fatto sapere che verrà allestito uno spazio commemorativo dove visitatori e membri dello staff potranno esprimere il proprio cordoglio.