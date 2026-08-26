Guida, le frenate brusche e i pesi extra aumentano i consumi

Aumento dei prezzi del carburante. In 3 settimane il prezzo medio del gasolio è salito di 27,9 centesimi di euro sula rete ordinaria, con una impennata che sfiora il +15%, e di 26 centesimi in autostrada, mentre la benzina è rincarata di 16,5 centesimi", sottolinea il Codacons, parlando di "aumenti che portano un pieno di gasolio a costare 14 euro in più rispetto al 3 luglio scorso (+13,95 euro per la precisione), quando è scaduto il taglio delle accise (+13 euro in autostrada), mentre un pieno di benzina costa 8,25 euro in più" - Venerdì, 24 Luglio , 2026. News (Photo by Marco Alpozzi/Lapresse) Fuel prices on the rise. Over three weeks, the average price of diesel rose by 27.9 euro cents per litre at regular filling stations—an increase of nearly 15%—and by 26 cents on motorways, while petrol prices climbed by 16.5 cents, Codacons said, describing the increases as driving up the cost of a full tank of diesel by €14 compared with July 3 (€13.95 more, to be precise), when the excise tax cut expired (€13 more on motorways). A full tank of petrol now costs €8.25 more. - Friday, July 24, 2026. News (Photo by Marco Alpozzi/Lapresse)

Per molti l’auto è un mezzo essenziale.

C’è chi la usa ogni giorno per andare al lavoro, chi per raggiungere l’ospedale in cui si sottopone a cure salvavita e chi ha trovato nelle quattro ruote la propria fonte di guadagno. In questo momento, in cui il costo del carburante ha superato i due euro al litro, sono in molti a subire un impatto economico drammatico. Esistono però alcuni accorgimenti che possono aiutare. Un rapporto della Vehicle Certification Agency britannica segnala alcune tecniche di ecoguida che permettono di massimizzare l’efficienza dei propri veicoli e utilizzare meno carburante possibile.

Un’idea, per chi può farlo, è quella di condividere l’auto con altre persone: pianificare i propri spostamenti accordandosi con parenti, amici e conoscenti, così da concentrare più viaggi in un unico tragitto. Occhio anche al modo in cui si guida. Le frenate brusche incidono pesantemente sui consumi e accelerano l’usura del motore e degli pneumatici. Guidare in modo più fluido può quindi aiutare, anche in questa fase, a spuntare qualche centesimo alla pompa. Nella stessa categoria rientra la strategia di cambiare marcia presto, evitando di lasciare che il motore «tiri troppo» nelle marce inferiori rispetto alla velocità a cui si sta viaggiando. Non appena la macchina segnala che la marcia inserita è troppo bassa, è opportuno passare a una marcia più alta, senza far salire troppo i giri del motore.

Anche togliere il piede dall’acceleratore quando non è necessario può giocare a nostro favore. Non serve, poi, guidare a velocità eccessive: è sempre meglio rispettare i limiti di velocità, sia per preservare la propria e l’altrui sicurezza, sia perché il vizio di andare troppo veloci può costare caro al nostro portafoglio. Un’ulteriore strategia consiste nel controllare lo stato degli pneumatici. Se sono sgonfi, infatti, creano un maggiore attrito con la strada, rallentando il veicolo e aumentando i consumi. Anche viaggiare con pesi extra, come box sul tetto e portapacchi, non aiuta a risparmiare.

Questi elementi aumentano infatti la resistenza e, di conseguenza, i consumi: possono far spendere il 22 per cento in più a 100 chilometri orari e il 39 per cento in più a 120 chilometri orari. In generale, fare una regolare manutenzione del veicolo impatta positivamente sul risparmio energetico.

Si tratta di poche semplici accortezze che, certo, non incidono in modo significativo sull’emergenza che stiamo vivendo, ma che sono comunque buone pratiche per allungare la vita dei nostri veicoli e risparmiare qualche soldo.