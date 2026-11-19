Attenzione a suonare il clacson in determinati contesti, perché questa azione può portare a una multa, anche salata. È quanto stabilito dal Codice della Strada, che non fa sconti in caso di violazione.

A disciplinare la materia è l’art.156, che stabilisce limiti e condizioni per l’impiego dei dispositivi acustici. Il principio alla base della norma è semplice: il clacson deve essere utilizzato con moderazione e soltanto quando serve a tutelare la sicurezza.

Non si tratta, dunque, di uno strumento da impiegare per sollecitare gli altri automobilisti, esprimere contrarietà o sfogare il nervosismo provocato da una situazione di traffico intenso.

Quando scatta il divieto

All’interno dei centri abitati le possibilità di utilizzo del segnalatore acustico sono particolarmente limitate. La regola generale prevede infatti il divieto, fatta eccezione per le situazioni in cui sia necessario richiamare l’attenzione di altri conducenti per la presenza di un effettivo pericolo o di un possibile incidente.

Quindi no a clacson suonati ripetutamente, per protesta, anche in caso di errore commesso dal conducente di un’altra automobile.

Cosa succede fuori dalle città

La disciplina cambia quando ci si trova al di fuori dei centri abitati. In questo caso, il segnalatore acustico può essere utilizzato ogni volta che le caratteristiche della strada, le condizioni ambientali o la situazione del traffico rendano necessario richiamare l’attenzione di altri conducenti per evitare un incidente, come nel caso delle manovre di sorpasso.

La normativa contempla inoltre la possibilità di sostituire il segnale acustico con un avvertimento luminoso. Quando le circostanze lo richiedono, di giorno o durante le ore notturne, è possibile utilizzare brevi lampeggi dei proiettori di profondità, purché non violino i divieti esistenti.

Le eccezioni

Esiste poi una specifica deroga alle limitazioni previste per l’impiego del clacson, valida ovunque. Riguarda i conducenti di quelle vetture impegnate nel trasporto di persone ferite o affette da gravi patologie.

La possibilità di derogare alle regole ordinarie è subordinata alla presenza di una reale situazione di necessità. Anche in questo caso, deve sussistere una condizione che renda effettivamente necessario ricorrervi.

Le sanzioni

Ignorare le disposizioni dell’articolo 156 del Codice della Strada può avere delle salate conseguenze. Chi utilizza il clacson senza valido motivo rischia una sanzione amministrativa compresa tra 42 e 173 euro.

Al di là delle sanzioni, è bene ricordare che l’uso eccessivo e ingiustificato dei segnali acustici può contribuire a rendere la circolazione più pericolosa, aumentando il rischio di sinistri. Da qui l’invito alla prudenza e alla scelta di ricorrere al dispositivo solo quando realmente necessario.