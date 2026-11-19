Un’idea antica accompagna l’uomo da quando ha scrutato per la prima volta il mare: che l’abisso non sia soltanto un luogo da attraversare, ma che magari si possa pure abitare. Joseph Dituri, 55 anni, ex ufficiale della Marina americana e professore di ingegneria biomedica all’Università del Sud Florida, ha deciso di prendere la cosa alla lettera. Il primo marzo 2023 si è immerso nella laguna di Key Largo. Ne è riemerso il 9 giugno, dopo cento giorni.

Il teatro di questa contenuta e personalissima odissea è il Jules’ Undersea Lodge, un habitat di una trentina di metri quadrati che ha un passato più nobile di quanto la sua attuale vocazione turistica lasci supporre. Nato negli anni Settanta come laboratorio di ricerca al largo di Porto Rico, oggi ospita sub in cerca di emozioni, a una profondità di sei o sette metri. Qui Dituri ha trascorso le sue giornate tra esperimenti, lezioni a distanza e controlli medici quotidiani, ricevendo visite di scienziati, studenti e familiari, più di sessanta in tutto. Così ha strappato il primato alla coppia di professori del Tennessee che nel 2014, nello stesso luogo, si era fermata a 73 giorni. Gli organizzatori hanno poi chiesto al Guinness di certificare il record.

Sarebbe facile liquidare tutto come una stravaganza americana, l’ennesimo exploit da copertina per un uomo che si è battezzato “Dottor Deep Sea”. Ma sarebbe anche un errore di superficialità. Dituri non era lì per sfidare il record, o non solo. Voleva utilizzare il proprio corpo come laboratorio, per studiare gli effetti di una pressione costante e prolungata, con un occhio alla medicina iperbarica, che ha applicazioni nella cura di traumi cerebrali e disturbi da stress post-traumatico.

I primi risultati sono insieme curiosi e inquietanti. Il professore è tornato a galla più basso di 1,3 centimetri, probabilmente per la compressione dei dischi vertebrali. Inoltre è dimagrito di 10 kg ed ha sviluppato una lieve forma di miopia. In compenso, sostiene di aver dormito meglio che in superficie, di aver visto salire i livelli di collagene e di sentirsi, parole sue, in forma smagliante. Ha parlato persino di un orologio biologico riavvolto, con effetti sul Dna. E dai suoi esami del sangue è emerso che il colesterolo è sceso verticalmente. Una qual certa prudenza, in questo senso, si rende necessaria: quello che succede al corpo di una “cavia” non necessariamente può riprodursi su ogni altro essere umano.

Eppure una lezione - profonda almeno quanto si è immerso il professore - probabilmente c’è, e riguarda il confine mobile tra ciò che il corpo umano può sopportare e ciò che noi gli permettiamo di tentare. Per decenni abbiamo guardato in alto, allo spazio, alle stazioni orbitali, a Marte. Il fondo del mare, più vicino e per molti versi meno conosciuto, è rimasto in ombra. Dituri, allora, ci ricorda che anche lì si apre una frontiera, con le sue promesse mediche e i suoi rischi.

A distanza di tre anni, i dati raccolti sono stati sottoposti a revisione, replicati e confrontati con altri casi, analizzati per possibili applicazioni mediche. Così cento giorni trascorsi in quasi totale solitudine subacquea possono diventare un tassello di conoscenza. E l’impresa un po’ bizzarra di un prof si tuffa fuori dai libri dei record per impattare sul serio nella scienza medica.