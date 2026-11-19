L’attesa è finita e niente sarà più come prima. Il 19 novembre 2026 verrà ricordato come il giorno in cui il mondo del gaming, e non solo, si è riunito sotto un’unica bandiera perché il lancio di GTA6 è l’evento dell’anno e punto di svolta della società contemporanea. Non è soltanto l’uscita di un videogioco: è il ritorno, dopo 13 anni, di una saga diventata un fenomeno culturale globale. Dalla svolta tridimensionale di GTA III a Vice City, San Andreas e GTA IV, la serie ha rivoluzionato i mondi aperti. GTA V, uscito nel 2013, ha superato secondo Take-Two i 220 milioni di copie vendute e avrebbe generato ricavi per circa 10 miliardi di dollari, anche grazie a GTA Online, ancora attivo dopo più di dieci anni.

È questa eredità a spiegare l’attesa: GTA non propone solo una storia, ma una città viva in cui ognuno sceglie come giocare. Si può seguire la trama e le missioni oppure esplorare, correre, organizzare rapine e combinare guai. Libertà, satira e gioco online lo rendono un’esperienza capace di parlare a pubblici diversi. L’hype è tale che diversi editori hanno evitato di concentrare le proprie uscite a novembre per non competere con Rockstar.

Il percorso verso il lancio è stato lungo: inizialmente previsto per l’autunno 2025, GTA6 è stato rinviato prima a maggio 2026 e poi al 19 novembre. Nel frattempo sono cresciute le stime sul budget: si parla di oltre un miliardo, forse un miliardo e mezzo di dollari, ma Rockstar e Take-Two non hanno confermato la cifra. La produzione punta a spingere più in là i limiti del medium. Rockstar ha dichiarato che l’intelligenza artificiale generativa non è stata utilizzata per costruire il mondo: edifici e strade vengono realizzati a mano. L’IA tradizionale gestisce invece traffico, pedoni e polizia. GTA 6 conterebbe oltre 600mila animazioni, contro le circa 55mila di GTA V e le 300mila di Red Dead Redemption 2, per rendere più credibili movimenti e reazioni dei personaggi.

Ma la vera forza di GTA, prima ancora della tecnologia, è l’esperienza che offre. Il giocatore non è semplicemente chiamato a completare missioni, ma può vivere la città secondo le proprie regole, decidendo in ogni momento cosa fare. Si può seguire una storia ricca di personaggi, colpi di scena e situazioni da gangster movie, oppure dimenticare qualsiasi obiettivo e perdersi nel mondo di gioco tra corse, esplorazioni e attività improvvisate. È questa libertà, unita a una satira irriverente della società americana e a un universo che sembra continuare a vivere anche quando non si seguono le missioni, ad aver reso la saga unica.

Le aspettative economiche sono imponenti: GTA6 potrebbe vendere per 4,5 miliardi di dollari nella prima settimana. È una previsione, ma il fenomeno è già uscito dagli schermi. In Italia le richieste di ferie per oggi sono aumentate del 91% rispetto al 2025, il dato più alto tra i Paesi analizzati. Nel Regno Unito rilevati circa 83mila giorni di ferie programmati tra novembre e dicembre. Non mancano le polemiche: i prezzi indicati sono di 79,99 e 99,99 euro, mentre la versione acquistata in negozio contiene un codice per il download e non un disco. Una scelta che riapre il dibattito sulla proprietà dei giochi e sul mercato dell’usato. La promozione ha seguito la strategia del silenzio: pochi annunci, poi trailer capaci di catalizzare l’attenzione. GTA6 arriva con un’eredità enorme e aspettative impossibili da soddisfare. Le prime recensioni non lasciano dubbi: il nuovo kolossal di Rockstar Games ha ottenuto un punteggio di 99/100 su Metacritic, a pari merito con l’originale «The Legend of Zelda: Ocarina of Time»,capolavoro firmato dalla Nintendo che dal 1998 rappresenta uno dei riferimenti assoluti per la valutazione della critica videoludica.