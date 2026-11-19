È morto Piero Vigorelli, giornalista, autore e conduttore televisivo, protagonista di una lunga stagione dell’informazione italiana. Aveva 82 anni. Si è spento nella serata di mercoledì 18 novembre. A darne notizia è stata la famiglia attraverso i social, ricordando anche il suo profondo legame con Ponza, l’isola che aveva scelto come luogo del cuore e di cui era stato sindaco. “Lontano dalla sua amata Ponza”, è il messaggio con cui i familiari hanno comunicato la scomparsa. Nella sua carriera aveva attraversato il giornalismo della carta stampata e quello televisivo, lavorando per alcune delle principali testate e reti italiane. Il grande pubblico lo ricordava soprattutto per “Detto tra noi”, il programma di Rai 2 con cui aveva portato la cronaca raccontata in diretta nelle case degli italiani.

Gli inizi al Messaggero e la carriera giornalistica

Nato a Zugo, in Svizzera, il 15 giugno 1944, con il nome di Pier Lombardo Vigorelli, era figlio dello scrittore e critico letterario Giancarlo Vigorelli e di Vittoria De Fazio, sceneggiatrice e aiuto regista che aveva lavorato a oltre 400 film. Si era iscritto all’Ordine dei giornalisti nel 1970, iniziando un percorso professionale che lo avrebbe portato a lavorare per quasi vent’anni nella carta stampata e successivamente in televisione. Dopo le prime esperienze nei settimanali “L’Opinione” e “Tempo illustrato”, nel 1974 era arrivato al quotidiano Il Messaggero, dove era rimasto per quindici anni. Si era occupato di cronaca, politica parlamentare e inchieste come inviato speciale. Tra il 1984 e il 1989 aveva ricoperto anche il ruolo di corrispondente da Parigi, seguendo da vicino la politica francese e internazionale. Nel corso della sua attività aveva assunto anche incarichi nel sindacato dei giornalisti, diventando vicesegretario della Federazione nazionale della stampa italiana. Era stato inoltre presidente dell’Associazione della stampa estera a Parigi.

“Detto tra noi”, la cronaca raccontata in diretta

Il passaggio alla televisione aveva segnato una svolta importante nella sua carriera. Tra il 1990 e il 1994 aveva ideato e condotto su Rai 2 “Detto tra noi”, trasmissione che aveva introdotto una formula innovativa nel racconto televisivo dei fatti di cronaca. Come ricordato dalla FIGEC, il programma aveva sperimentato per la prima volta in Rai un racconto della cronaca nera e bianca rigorosamente in diretta, con inviati speciali collegati dai luoghi degli avvenimenti. Un’esperienza che aveva raggiunto le 600 puntate. Dopo la conduzione, Vigorelli aveva assunto la direzione della Testata giornalistica regionale della Rai, incarico ricoperto dal 1994 al 1996. Nel 1997 era passato a Mediaset, dove aveva lavorato a Videonews, curando anche programmi di approfondimento politico come “Parlamento In”. Nel dicembre 2005 era stato nominato vicedirettore del Tg5, con delega a “Verissimo”. Aveva inoltre ideato e condotto “Miracoli”, trasmissione dedicata ai fenomeni soprannaturali, prima in Rai e successivamente su Rete 4. Nel 2010 era arrivato alla presidenza di Telecom Italia Media Broadcasting, la società che si occupava delle infrastrutture televisive del gruppo Telecom. Un percorso professionale che aveva attraversato diversi ambiti dell’informazione, dalla carta stampata ai telegiornali, fino ai programmi di approfondimento e alla televisione di intrattenimento.

L’esperienza da sindaco

Accanto al giornalismo, nella vita di Vigorelli c’era un’altra grande passione: Ponza. Il rapporto con l’isola pontina, frequentata per oltre quarant’anni, era diventato sempre più stretto fino a trasformarsi in un impegno amministrativo. Nel maggio 2012 era stato eletto sindaco, alla guida della lista civica Tutti per Ponza, rimanendo alla guida del Comune fino al 2017. Durante il suo mandato si era occupato di diversi progetti per il territorio, dalla valorizzazione del patrimonio storico e archeologico al miglioramento dei servizi e delle infrastrutture. Tra gli interventi ricordati anche il recupero e la riapertura delle Cisterne Romane, un importante complesso archeologico dell’isola. Terminata l’esperienza amministrativa, aveva continuato a mantenere un rapporto speciale con Ponza, tanto che proprio il legame con l’isola è stato uno degli elementi sottolineati dalla famiglia nell’annunciare la sua morte. Giornalista, conduttore e amministratore pubblico, Vigorelli lascia il ricordo di una carriera sviluppata tra informazione, televisione e politica, con un legame profondo con il luogo che aveva scelto come casa.