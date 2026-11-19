Non solo gli account usati per inviare le mail con gli allarmi bomba nelle scuole erano compromessi, appartenenti a persone ignare che avevano le proprie credenziali in vendita sul dark web. Anche lo pseudonimo Mikhail Andropov, la firma delle minacce dell’11, del 12 e del 16 novembre, era «rubato». È stato un cittadino dell’Arizona a scrivere personalmente una pec all’ambasciata italiana di Washington lamentando il furto del proprio nickname, spiegando di essere stato contattato sui social da diversi giovani italiani preoccupati per le lettere mandate alle scuole. L’Fbi ha smentito subito qualsiasi coinvolgimento dell’americano. Nella comunicazione, la vittima del “furto” digitale, G.B., ha dichiarato di utilizzare online lo pseudonimo Mikhail Andropov per ragioni di sicurezza personale. È stata la Polizia Postale, con la collaborazione del Servizio per la Cooperazione Internazionale di polizia (Scip) e delle autorità statunitensi, a risalire al mittente della pec, localizzando il cittadino a Phoenix. Dunque, punto a capo.

Resta ancora senza nome chi ha scatenato il panico e la psicosi nelle scorse settimane con in click. Le indagini proseguono, «l’obiettivo è individuare, ricostruire la provenienza delle comunicazioni e accertare ogni eventuale collegamento tra gli episodi, anche attraverso i canali di cooperazione internazionale».

La prudenza resta massima, anche per evitare che le mail minatorie vengano ricondotte a una campagna di destabilizzazione per mano di uno Stato senza avere prima delle certezze. Resta la difficoltà di risalire a chi e da dove abbia inviato i messaggi alle scuole in Italia, Irlanda del Nord e Scozia, e poi a diversi aeroporti europei. Non è chiaro nemmeno se ci sia una sola mano. Perché se si trattasse, ipotesi che non viene esclusa, di mitomani o emulatori con competenze informatiche non troppo raffinate, potrebbero aver commesso degli errori nella procedura di anonimizzazione.

Molte inchieste di questo tipo si giocano sui passi falsi, dal punto di vista tecnico, dei criminali. Che potrebbero dunque aver disseminato tracce preziose per gli investigatori. Non si esclude nemmeno che ci possa essere qualcosa di strutturato, ma per il momento nessuna ipotesi viene accreditata e tutto è al vaglio, inclusa la pista russa. Se quello che è successo non può essere definito un attacco cyber, perché nessun sistema è stato compromesso, l’attenzione resta alta anche sul fronte informatico. E’ noto alla nostra intelligence come alcuni collettivi filorussi ostili ai Paesi che sostengono l’Ucraina, tra cui l’Italia, mirino a campagne di destabilizzazione. Il più attivo è il gruppo NoName057, che ha anche pubblicato sul dark web la richiesta di informazioni sul ministro Tajani.