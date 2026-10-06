La cassa si svuota, ecco la Rai: nuova benzina per la società di Benigni

La serata dedicata agli 800 anni di San Francesco - trasmessa da Rai Uno il 4 ottobre - potrebbe avere effetti positivi sui conti della Melampo cinematografica, la società di Roberto Benigni e Nicoletta Braschi. Il costo sostenuto dalla Rai per lo spettacolo non è stato reso pubblico, ma il programma ha previsto una nuova introduzione dell’attore toscano e la riproposizione di “Francesco - Il Cantico”, già trasmesso nel 2022.

A ricostruire i conti della società è Open, che ha analizzato l’ultimo bilancio disponibile della Melampo, relativo al 2025. Un esercizio segnato soprattutto da “Il sogno”, lo spettacolo dedicato all’Unione europea andato in onda su Rai Uno nella primavera dello scorso anno. La produzione aveva contribuito a portare i ricavi della società a 1,566 milioni di euro, praticamente il doppio rispetto all’anno precedente. Allo stesso tempo, però, erano aumentati anche i costi di produzione. Il risultato è stato un utile di 101.254 euro, in netto calo rispetto ai 184.353 euro annotati nel 2024.

Nel bilancio emerge anche una significativa riduzione dei crediti esigibili entro l’anno successivo, passati da 1,152 milioni di euro contabilizzati alla fine del 2024 a 368.753 euro. La quota distribuibile ai soci del patrimonio netto si è così ridotta a poco più di 101 mila euro.

Negli ultimi due anni, intanto, Benigni e Braschi hanno incassato complessivamente 1,1 milioni di euro attraverso la distribuzione di riserve societarie: 300 mila euro nel primo anno e altri 800 mila nel successivo. L’attrice, amministratrice unica della Melampo, ha quindi deciso di riportare a nuovo l’utile del 2025, rafforzando nuovamente le riserve della società.

Ora nei conti potrà entrare anche il compenso legato alla nuova serata televisiva dedicata a San Francesco. Come evidenziato in precedenza, una parte consistente dello spettacolo era già stata realizzata e trasmessa negli anni precedenti, mentre per il 4 ottobre è stata aggiunta una nuova introduzione di Benigni. Il relativo pagamento della Rai potrà quindi rappresentare una nuova voce di ricavo per la Melampo nel bilancio 2026.