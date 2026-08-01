L’affondo di Balotelli su Ceuta: “Italia agli italiani, Europa agli europei e Africa agli africani”

L’assalto a Ceuta da parte di decine di migliaia di nordafricani continua a generare polemiche e reazioni in ambito politico, ma non solo, dato che nelle scorse ore anche Mario Balotelli ha voluto esprimere la propria opinione tramite un post sui social.

La Storia pubblicata su Instagram, tanto essenziale quanto diretta e difficilmente equivocabile, ha fatto il giro del web, suscitando reazioni contrastanti. L’ex attaccante di Milan e Inter ha scelto di utilizzare uno sfondo nero per far spiccare il proprio pensiero con un breve messaggio scritto in bianco: "CEUTA? Di sangue o Su carta: Italia agli italiani, Europa agli europei, Africa agli africani".

Dietro il testo, per realizzare il quale il calciatore ha utilizzato volutamente un tono perentorio, si cela un’opinione da lui espressa già in altre circostanze, che viene riproposta ancora una volta in occasione di un episodio che ha creato una frattura all’interno dell’Unione Europea, non solo tra Spagna e Italia, e non mancherà di avere degli ulteriori strascichi.

Da sempre in prima fila contro episodi di razzismo, dei quali è stato vittima anche in campo, Balotelli si è reso protagonista di un attacco mirato sul tema della sovranità territoriale, espresso con la sua consueta schiettezza attraverso la formula “l’Europa agli europei e l’Africa agli africani”.

La riflessione poggia su convinzioni già manifestate in precedenza, quando aveva ipotizzato che il concetto di “Italia agli italiani”, in questo contesto ampliato fino a includere l’Europa, potesse diventare un modello virtuoso solo a patto di garantire una reale autodeterminazione del continente africano. Nello specifico, l’attaccante dell’Al Ittifaq ha spesso individuato nello sfruttamento delle risorse africane da parte dell’Occidente la causa primaria dei flussi migratori: in quest’ottica è pertanto interpretabile il messaggio divisivo postato sulle sue pagine social.