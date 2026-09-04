L’esplosione e le fiamme in volo, scatta l’allarme antincendio a bordo del Boeing 737 MAX

Paura a bordo di un volo Aeroméxico, dove si è verificato un principio di incendio che avrebbe potuto portare a conseguenze a dir poco tragiche. La situazione si è fortunatamente risolta senza drammi, tuttavia la vicenda ha riportato l’attenzione sulla sicurezza e i rischi legati ad alcuni dispositivi elettronici.

Stando alle notizie arrivate fino ad ora, il fatto è avvenuto lo scorso 2 settembre nei cieli messicani. Il volo AM371 di Aeroméxico, decollato da Oaxaca e diretto a Città del Messico, si trovava in viaggio quando, improvvisamente, c’è stata una deflagrazione. A esplodere è stato il power bank di un passeggero. La cabina si è riempita di fumo e si sono viste anche delle fiamme.

Power Bank Explodes Mid-Flight, Triggers Fire Response on Aeroméxico Flight on 2nd September.



A routine flight from Oaxaca to Mexico City took an unexpected turn when a passenger’s external battery (power bank) reportedly exploded on an unoccupied seat, causing a fire.



The… — FL360aero (@fl360aero) September 3, 2026

Fondamentale il sangue freddo dimostrato dal personale di bordo. L’equipaggio è intervenuto tempestivamente, applicando le misure d’emergenza previste e riuscendo a estinguere il rogo nel giro di pochissimi minuti.

La situazione è quindi rimasta completamente sotto controllo e non si è registrato alcun ferito. Il velivolo ha completato il suo tragitto atterrando senza ulteriori complicazioni nello scalo della capitale, dove il dispositivo difettoso è stato subito sequestrato dalle forze dell’ordine.

Quanto accaduto ha riportato l’attenzione su un argomento di grande importanza, ossia la sicurezza in volo. Sono stati in tanti a ricordare quanto i power bank siano da considerare degli oggetti pericolosi. Proprio a causa dei rischi collegati a questi dispositivi, ci sono delle norme internazionali che vietano il loro imbarco in stiva. I power bank possono infatti viaggiare esclusivamente nel bagaglio a mano dei passeggeri. Non devono essere lasciati incustoditi, ed è vietato metterli in carica.

Per quanto siano in tanti a ritenere questi oggetti indispensabili, è importante conoscerne le insidie. Surriscaldamenti o un trasporto adeguato possono portare a pericolosi principi d’incendio.