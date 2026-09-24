Siamo la Gen Z: meno culle e più cucce

Niente colloqui con i professori. Niente adolescenza. Niente discussioni sull’ora di rientro. E, prima ancora, nessun risveglio notturno, pianti da interpretare e capricci da gestire. C’è da stupirsi, quindi, se dai passeggini ora spuntano musetti baffuti invece che bebè? Sempre più cucce e sempre meno culle. È tutt’altro che una sensazione. Secondo l’ultimo «State of Pets 2026» 4 persone su 10 se dovessero scegliere tra un figlio e un animale non avrebbero dubbi: quattrozampe tutta la vita. Con il 55% dei giovani e giovanissimi, Millenniale Gen Z, che hanno seriamente preso in considerazione l’idea di costruire il proprio futuro intorno a un cane piuttosto che a un bambino. È un dato che si presta a facili prediche sui giovani che non vogliono crescere (ma quando mai...) o la solita storia di una generazione che sfugge dalle proprie responsabilità. Ma le scekte di vita non entrano così docilmente elle statistiche. C’è chi dice di non sentirsi nella fase di vita adatta, chi ammette che la gestione è più semplice, chi la butta sul lato economico. Di fatto il 66% della Gen Z considera a tutti gli effetti il proprio animale come un figlio. Il rischio di chiamarsi «mammina» e «papino», di tradurre ogni suo gesto nella nostra lingua è meno innocuo di quello che si potrebbe pensare. Una ricerca condotta da un team di veterinari di atenei come la Unam e l’Università di Pisa, indica come consegueza disturbi comportamentali dell’animale come ansia da separazione, aggressività e forme di stress cronico perché il padrone non riconosce i reali bisogni della specie, proiettando invece bisogni, emozioni e aspettative umane. Perchè un cane non è un bambino più comodo. E la prova d’affetto più grande forse è farlo scendere dal passeggino.