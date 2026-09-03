Mario Giuliacci perde la pazienza in diretta da Bianca Berlinguer: “Vecchio scemo”

Presente all’ultima puntata di “È sempre Cartabianca”, Mario Giuliacci ha deciso di rompere il silenzio, raccontando della valanga di attacchi subiti di recente da parte degli utenti. Il volto storico del meteo si è infatti sfogato, parlando al pubblico di Mediaset dell’amarezza provata per le offese ricevute via web, nate da un malinteso sulle tendenze stagionali.

Il Colonnello ha spiegato come l’annuncio del temporaneo cedimento del caldo estivo sia stato mal interpretato da molti internauti, che lo hanno inteso come il capolinea definitivo dell’afa. Al ritorno delle alte temperature, sui social si sono scatenati gli insulti, tra cui l’epiteto di “vecchio scemo”.

Giuliacci ha quindi puntato il dito contro l’arroganza e la mancanza di competenze di chi confonde la meteorologia con la magia, ricordando che la scienza si basa sulla probabilità e invitando i critici a verificare sul dizionario la reale definizione del termine “previsione”.

“C’è gente ignorante, ci sono tuttologi che ascoltano e pensano che le previsioni debbano dare certezza: guardate sul vocabolario cosa significa la parola previsioni... È legittimo dire che ho sbagliato le previsioni, ma le offese sono un’altra cosa”, ha dichiarato il meteorologo.

Mario Giuliacci si è sentito in dovere di pubblicare un video sul suo canale YouTube proprio per rispondere ai ripetuti attacchi di alcuni utenti. “Prima di tutto bisogna ricordare che si chiamano previsioni e non sono certezze. L’italiano lo sapete? Confondete previsioni con certezze? Questa è ignoranza al minimo livello. Non vi fare cogliere così perché vi sp*****o, diciamolo chiaro e tondo. Secondo: ci sono due tipi di previsioni, quella fino a 7 giorni c’è il modello più preciso, e con questo posso prevedere cosa avviene Regione per Regione, giorno per giorno”, dice l’esperto nel filmato. Giuliacci prende come esempio una previsione fatta per la Campania: “I temporali in Campania ci sono stati. Ma tu ti aspetti il temporale nel tuo giardino? E se non avviene nel tuo giardino, allora non ci sono temporali in Campania?”.

Insomma, momenti di sfogo per il famoso meteorologo, che quest’anno è stato a dir poco bersagliato da chi, stanco delle ondate di caldo, ha deciso di prenderlo di mira.