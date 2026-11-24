Non sono ancora state accese le luci, ma la polemica è già divampata. A Milano tiene banco il caso dell’albero di Natale di piazza Duomo, ribattezzato per l’occasione “Albero del Dono”. Una scelta politicamente corretta che ha fatto storcere il naso a numerosi utenti sui social network e che ha innescato lo scontro politico. Al centro delle contestazioni non ci sono gli addobbi, le dimensioni dell’abete o i costi dell’installazione, bensì la necessità di ricorrere a una denominazione alternativa per uno dei simboli più riconoscibili della tradizione natalizia.

La notizia ha scatenato diverse reazioni in rete. “Perché chiamarlo albero di Natale è un peccato? Basta poco per essere imbarazzanti”, scrive un utente. “Albero del dono?????ma voi siete impazziti. Mi raccomando rivotateli”, gli fa eco un altro. E ancora: “Siete riusciti a rovinare anche questo, proprio non ce la fate”. Il leitmotiv delle critiche è sempre lo stesso: perché cercare un altro nome per un simbolo che ne ha già uno? “L’albero di Natale si chiama albero di Natale, non ‘Albero del Dono’. Il Natale è parte della nostra storia, della nostra cultura e della nostra identità e rispettare le proprie tradizioni non significa escludere nessuno. Chiamiamole con il loro nome”, si legge in un altro commento.

Sul caso è intervenuta anche Deborah Dell’Acqua, vice coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia a Milano. “Trovo inaccettabile che l’amministrazione comunale scelga di chiamare ‘Albero del Dono’ quello che da sempre è l’albero di Natale – riporta Milano Today –. Non si comprende quale necessità ci sia di ricorrere a denominazioni alternative per una tradizione profondamente radicata nella nostra storia e nella nostra identità culturale”, le sue parole. L’esponente di FdI ha poi chiamato direttamente in causa l’amministrazione meneghina: “Il rispetto delle altre culture non passa attraverso la rinuncia alla propria. Milano non deve vergognarsi delle sue radici né avere timore di rivendicarle. Alla giunta Sala ricordo che il Natale non è una ricorrenza da reinterpretare. L’albero di Natale ha già un nome. Si abbia almeno il coraggio di utilizzarlo”.

Il nodo sollevato dai critici resta quello dell’opportunità di sostituire il nome tradizionale con un’etichetta tematica. Tanto più che il concetto stesso del dono è già parte integrante della celebrazione del Natale. Perché, allora, non chiamarlo semplicemente albero di Natale? Non offendere qualcuno? Temiamo di conoscere la risposta.