La circolazione dei treni regionali, suburbani e aeroportuali di Trenord arriva in tempo reale su Google Maps. L’azienda ferroviaria lombarda è infatti il primo operatore in Italia a introdurre sulla piattaforma di navigazione di Google i dati live sull’andamento dei viaggi in treno, offrendo agli utenti la possibilità di seguire la propria corsa direttamente dalle mappe e di organizzare gli spostamenti con informazioni aggiornate durante il percorso.

La novità rappresenta un ulteriore passo verso una mobilità sempre più integrata e digitale, nella quale il treno diventa parte di un sistema di trasporti connesso. Attraverso Google Maps sarà infatti possibile combinare diverse modalità di spostamento, dall’auto al trasporto pubblico urbano e interurbano, fino alla bicicletta, gestendo l’intero itinerario in tempo reale. Chi sceglie un percorso ferroviario potrà consultare durante la corsa gli orari previsti di arrivo alle singole fermate e a destinazione, verificare le coincidenze, individuare le soluzioni successive disponibili sullo stesso itinerario e conoscere eventuali modifiche al servizio comunicate da Trenord. Informazioni che consentiranno di seguire l’evoluzione del viaggio e, in caso di necessità, individuare rapidamente percorsi alternativi, senza dover cambiare applicazione. La funzionalità si rivolge a un pubblico ampio: dai viaggiatori occasionali ai passeggeri diretti verso gli aeroporti, fino ai turisti e a chi raggiunge la Lombardia per motivi di lavoro e utilizza Google Maps per pianificare i propri spostamenti. L’obiettivo è rendere più semplice l’accesso al servizio ferroviario anche per chi non è ancora un abituale utilizzatore del treno. «Google Maps è una delle piattaforme di navigazione più utilizzate in Italia, che consente di pianificare il proprio itinerario dall’inizio alla fine, integrando diverse modalità di trasporto. Ora il treno aggiunge la componente real time a questo puzzle», ha spiegato Andrea Severini, amministratore delegato di Trenord.

«Gli utenti hanno a disposizione gli aggiornamenti live sul tragitto durante la corsa, per un maggiore controllo sul proprio viaggio e la possibilità di ripianificarlo agilmente. Con questa implementazione vogliamo intercettare anche chi non utilizza ancora il treno, facendo conoscere l’ampia offerta dei servizi Trenord e portando ancora più persone a considerarlo per i propri spostamenti, in un’ottica di piena intermodalità». Soddisfazione anche da parte di Google. «La collaborazione tra Google e Trenord oggi compie un nuovo passo avanti. Siamo entusiasti di aver lavorato insieme per rendere la mobilità quotidiana sempre più semplice, connessa e accessibile grazie alla nostra tecnologia», ha commentato Fabio Galetto, direttore Travel di Google Italy. La nuova funzionalità è il risultato del lavoro congiunto delle due aziende ed è resa possibile dall’integrazione in Google Maps dei dati GTFS (General Transit Feed Specification), lo standard utilizzato per la condivisione delle informazioni relative al trasporto pubblico, compresi i dati di monitoraggio in tempo reale. Si tratta di informazioni già disponibili sull’applicazione e sul sito di Trenord, che ora vengono rese accessibili anche attraverso la piattaforma di Google. In precedenza, le mappe riportavano per i collegamenti ferroviari soltanto i dati statici, con gli orari programmati delle corse. Con il nuovo aggiornamento, invece, le informazioni si arricchiscono della componente dinamica, permettendo di conoscere l’effettivo andamento del servizio e gli orari previsti durante il viaggio. Per acquistare i titoli di viaggio e ricevere assistenza, gli utenti potranno continuare a fare riferimento direttamente ai canali ufficiali di Trenord.

«Google Maps è uno degli strumenti digitali in campo per agevolare la scelta del treno. Un contributo significativo perché questa scelta sia sempre più diffusa viene anche dalle persone: le 5.000 persone di Trenord che ogni giorno assistono i passeggeri, in stazione, in banchina e a bordo. È grazie al loro lavoro che il treno diventa un mezzo sempre più accessibile e vicino alle esigenze di tutti» conclude l’ad Severini.