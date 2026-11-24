La lotta con la malattia che se l’è portata via prematuramente. Il mondo del giornalismo e non solo piange la scomparsa di Francesca Pinochi, 54 anni, che oltre alla scrittura è stata una professionista della comunicazione pubblica e punto di riferimento per la valorizzazione della Toscana, la sua regione natìa.

I messaggi di cordoglio

Il presidente Sandro Bennucci e tutti gli organismi dirigenti dell’Associazione Stampa Toscana (Ast), “partecipano al lutto della famiglia per la scomparsa della collega Francesca Pinochi. Aveva 54 anni, se n’è andata dopo una lunga malattia. Giornalista e assessora al Comune di Montaione. Una donna e una professionista empatica, piena di idee e di entusiasmo, con rare doti umane e professionali, che ha affrontato l’ultimo periodo della sua vita con grande coraggio e dignità”, recita una nota.

“È un giorno di dolore”

“Oggi è un giorno di dolore per la nostra città”, ha dichiarato il sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi. “Con Francesca Pinochi se ne va una professionista che ha ricoperto tantissimi incarichi nel mondo del giornalismo e anche nelle amministrazioni comunali. Ha girato tanti territori della nostra Toscana ma è sempre stata un’empolese nel cuore e oggi la commemoriamo con gli onori che servono per una grande concittadina”.

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha dichiarato: “Il sorriso accogliente e sincero, la passione per il suo lavoro e la grande forza con cui ha affrontato ogni sfida, fino all’ultimo. È questa la prima immagine che evoca il ricordo di Francesca Pinochi, nonostante oggi prevalga il dolore per la sua prematura scomparsa”.

La carriera di Francesca

Nata a Firenze nel 1972, è stata una giornalista, esperta di comunicazione pubblica e amministratrice locale toscana, punto di riferimento per la valorizzazione culturale, turistica ed enogastronomica dell’Empolese Valdelsa. L’Ast ricorda che la collega scomparsa ha mosso i primi passi nel mondo della tv ad Antenna 5 (sede a Empoli) lavorando successivamente anche come ufficio stampa per numerose aziende ed enti tra cui il Comune di San Miniato e il Comune di Capraia e Limite.

Le sue competenze erano molteplici: dal marketing del territorio al turismo, per queste motivazioni la Regione Toscana le aveva conferito alcuni incarichi. Tra l’altro, è stata legata anche al mondo dell’arte ed era specializzata nel settore enogastronomico. Francesca Pinochi è stata anche assessora al Comune di Certaldo ricevendo, poco tempo fa, la delega alla cultura, comunicazione e partecipazione al Comune di Montaione.

“Ci sono momenti in cui, purtroppo, la salute non ti permette di essere presente come si vorrebbe. È stato così sabato 24 ottobre a Montaione e giovedì 29 a Firenze, dove si sono svolti due appuntamenti ai quali tenevo particolarmente”, scriveva Francesca sulla sua pagina Facebook. “Un vero dispiacere non aver potuto partecipare all’inaugurazione del nuovo centro culturale M’ARTE, a Montaione, che ha ospitato anche il talk show nell’ambito di Tartufesta e il taglio del nastro della mostra ‘Rebirth’ di Leonardo Romanelli. Un momento importante, al quale sono stati dedicati mesi di lavoro e di preparazione, per condividere con tanti ospiti questo nuovo spazio culturale e annunciare anche le novità del vicesindaco Luca Belcari”.