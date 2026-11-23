Una villa con portico, giardino e tavolo in marmo, una residenza che per dimensioni e caratteristiche ricordava quelle delle abitazioni hollywoodiane. Peccato che fosse completamente abusiva. L’immobile, di circa 190 metri quadrati su un unico piano, apparteneva a una donna rom ed è stato demolito in via Federico Bazzini, nel quartiere Stagni di Ostia Antica, a Roma. La costruzione risaliva a oltre trent’anni fa e nel tempo era stata al centro di diversi ricorsi, presentati dalla proprietaria e tutti respinti. L’operazione rappresenta la prima demolizione realizzata nell’ambito delle nuove procedure attivate dalla Procura capitolina.

La villa abusiva e l’identificazione della proprietaria

Alla demolizione erano presenti il comandante della Polizia Locale di Roma, Mario De Sclavis, l’assessore capitolino al Patrimonio Tobia Zevi e il presidente del X Municipio Mario Falconi, insieme agli agenti dei gruppi Spe e Ostia e ai rappresentanti della Procura. A spiegare le difficoltà incontrate per risalire alla proprietaria è stato lo stesso De Sclavis: “Questa è una villa di centinaia di metri quadrati, realizzata da una famiglia dell’Est Europa, già nota per precedenti abusi edilizi. La proprietaria gode di diversi alias ed è stata trovata solo partendo dall’identificazione delle persone che qui vivevano abusivamente, una famiglia del Bangladesh con dei minori. Avevano presentato dei ricorsi, tutti rigettati”. La proprietaria è stata quindi individuata attraverso le verifiche sugli occupanti dell’immobile. I ricorsi presentati nel corso degli anni non hanno avuto esito positivo e, una volta conclusi i procedimenti giudiziari, si è arrivati all’abbattimento della struttura.

Senza acqua corrente, ma con un affitto da mille euro al mese

All’interno della villa viveva una famiglia originaria del Bangladesh composta da padre, madre e tre bambini piccoli, con un altro figlio in arrivo. Gli occupanti pagavano un affitto di mille euro al mese, nonostante l’abitazione fosse priva di acqua corrente. Per cucinare e provvedere alle necessità quotidiane utilizzavano una bombola del gas. Il Comune di Roma aveva proposto alla famiglia un’assistenza per affrontare la situazione abitativa, ma l’offerta è stata rifiutata.

La prima demolizione dopo la sentenza definitiva

L’intervento rappresenta il primo risultato operativo del nuovo Ufficio demolizioni della Procura di Roma, istituito circa sei mesi fa per monitorare le sentenze definitive in materia di abusivismo edilizio e darne esecuzione. La struttura opera all’interno del settore Esecuzioni della Procura capitolina. Il coordinamento è affidato all’ufficio diretto dal procuratore aggiunto Giovanni Conzo, mentre le indagini che hanno portato all’abbattimento sono state coordinate dal pm Fabio Santoni, titolare del fascicolo. L’obiettivo è seguire i provvedimenti divenuti irrevocabili e procedere concretamente al ripristino della legalità, evitando che le decisioni dei giudici restino senza esecuzione.

Abusivismo edilizio, 2.900 fascicoli lavorati a Roma

La demolizione di Ostia Antica potrebbe essere soltanto la prima di una serie di interventi sul territorio della Capitale. Sono infatti 2.900 i fascicoli relativi all’abusivismo edilizio lavorati finora dalla Polizia Locale. De Sclavis ha annunciato che l’attività proseguirà nei prossimi mesi: “Questa è solo la prima demolizione a Roma di opere completamente abusive, entro l’anno ce ne sarà già almeno un’altra. E proseguiremo su questa strada, per ripristinare la legalità sul territorio, un segnale forte per tutti coloro che hanno intenzione di commettere abusi”. L’operazione di via Federico Bazzini rappresenta dunque un primo passo nell’attuazione delle procedure di demolizione, con l’intenzione di intervenire anche sugli altri immobili per i quali sono diventate definitive le decisioni giudiziarie.