Ci sono già stati attacchi informatici gestiti da agenti autonomi generati con l’intelligenza artificiale. È l’allarme lanciato oggi dall’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, rispetto all’evoluzione dell’intelligenza artificiale da semplice assistente conversazionale a IA agentica. Un salto tecnologico compiuto in pochissimo tempo che espone sì a enormi opportunità di efficienza ma anche a nuovi scenari di rischio. Si tratta infatti di sistemi autonomi capaci non solo di generare testi ma di pianificare attività, interagire con software aziendali, accedere a database ed eseguire azioni operative in autonomia. Osserva l’Agenzia, nel rilevare dunque già l’esistenza di “campagne di compromissione” con agenti autonomi, che questi riescono a “condurre attività complesse e persistenti per rilevare errori di configurazione, correlare vulnerabilità anche a basso impatto in catene d’attacco complesse e adattare dinamicamente i propri moduli operativi”. Fino a “scrivere un codice malevolo in tempo reale per eludere le difese sugli endpoint e condurre azioni in profondità”. Ancora, per l’agenzia tali capacità consentono ad attaccanti anche non molto strutturati di ottenere livelli di efficacia e scalabilità difficilmente raggiungibili con le tradizionali operazioni cyber, la cui qualità dipende strettamente dalle capacità degli operatori umani e dalle risorse a loro disposizione.

“Faccio appello agli amministratori delegati e l’alta dirigenza pubblica e privata: il debito tecnologico digitale non è più sostenibile e può diventare fatale – le parole del Direttore Generale dell’Agenzia, Andrea Quacivi – con uno scenario di attacco mutato, come stiamo osservando, con l’IA “agentica”. L’Agenzia fornirà indicazioni tecniche e operative quotidiane – sottolinea il dottor Quacivi – nelle campagne di compromissione automatizzate con gli agenti IA”.

Nella nota dell’Agenzia si legge ancora che tra le principali caratteristiche rilevate negli attacchi agentici ci sono la “elevata velocità di esecuzione”. Significa che gli agenti svolgono e adattano le proprie attività in pochi secondi così da comprimere significativamente i tempi operativi rispetto a un attaccante umano. Nei casi osservati è stata rilevata la compromissione, in poche ore, di un numero elevato di sistemi, con l’utilizzo di differenti agenti in parallelo. Un’altra caratteristica è la “operatività continua: gli agenti mantengono un’attività costante di ricognizione, analisi e avanzamento verso gli obiettivi assegnati, senza interruzioni e senza necessità di intervento umano”. L’ultima è la “espansione della superficie di attacco: per raggiungere il target finale gli agenti esplorano sistematicamente i punti di ingresso disponibili sfruttando anche sistemi e soggetti terzi come passaggi intermedi”.

Sottolinea quindi l’Agenzia che “il reale utilizzo di sistemi agentici in campagne di attacco riscrive i tradizionali modelli di gestione del rischio e costringe le organizzazioni a ripensare i propri processi di valutazione e aggiornamento dei sistemi. In questo contesto la tolleranza verso il debito tecnologico - ovvero l’accumulo di interventi di aggiornamento, manutenzione e adeguamento non effettuati o rinviati, con conseguente mantenimento di tecnologie obsolete, vulnerabilità non corrette e configurazioni non più adeguate - non è più sostenibile sotto il profilo della sicurezza. Le analisi, infatti, hanno evidenziato un uso offensivo da parte dei cybercriminali. Gli attaccanti stanno già impiegando framework agentici, come ARTEX, per automatizzare la selezione degli exploit e colpire su larga scala, oltre a puntare allo sfruttamento rapido di vulnerabilità critiche individuate tramite IA, come la recente falla Oracle Java - Java4Shell (CVE-2026-114938)”.

Da qui l’indicazione da parte dell’Agenzia di una serie di azioni di mitigazione rivolte a imprese, enti pubblici e operatori di servizi essenziali: tra queste, aggiornare, segregare o disconnettere nel minor tempo possibile tutti i sistemi esposti non ancora protetti dall’ultima versione disponibile. Qualora l’aggiornamento immediato non sia possibile, valutare la disconnessione da Internet dei sistemi, la loro segregazione in segmenti di rete non accessibili dalla rete aziendale e l’inibizione del traffico in uscita verso Internet, fino all’applicazione delle misure correttive; proteggere le interfacce di gestione, censire gli asset esposti su Internet e mantenere accessibili al pubblico i soli servizi indispensabili. Rimuovere dall’esposizione diretta console, API amministrative e interfacce di gestione delle pipeline CI/CD. Consentirne l’accesso solo a soggetti e sistemi autorizzati, tramite reti di gestione dedicate o canali protetti, per esempio VPN con autenticazione a più fattori (MFA); proteggere identità e credenziali applicando il principio del minimo privilegio ad account e identità applicative, limitando le autorizzazioni alle operazioni e alle risorse necessarie. Abilitare la MFA per gli accessi interattivi a partire dagli account privilegiati. Per applicazioni e workload sostituire ove possibile chiavi e segreti a lunga durata con credenziali temporanee e con autorizzazioni circoscritte. Rimuovere i segreti da codice, file di configurazione e repository e custodire quelli ancora necessari in sistemi dedicati; ridurre la superficie di attacco e verificare con continuità vulnerabilità e configurazioni di applicazioni e infrastrutture. Applicare tempestivamente gli aggiornamenti di sicurezza considerando anche le vulnerabilità di minore gravità che possono concorrere a una compromissione. Disabilitare i servizi non necessari e migrare i componenti giunti a fine supporto (EoS) o a fine vita (EoL). Separare i sistemi esposti in zone di rete dedicate. Consentire tra livelli applicativi, sistemi interni e archivi dati i soli flussi necessari. Limitare le connessioni in uscita dai server di produzione alle sole destinazioni richieste dai servizi erogati; proteggere le funzionalità applicative applicando limiti alla frequenza delle richieste e ai volumi delle operazioni, ad esempio per esportazioni massive, modifiche ai privilegi e variazioni delle configurazioni. Prevedere verifiche aggiuntive o approvazioni per le operazioni ad alto impatto; rilevare anomalie di comportamento: definire profili di attività attesa per identità, applicazioni e workload sensibili e rilevare variazioni nelle origini di accesso, la frequenza delle chiamate API e nei volumi delle operazioni e dei trasferimenti. Le indicazioni tecniche e operative sono disponibili sul sito dell’ACN nel bollettino “Impiego di agenti di IA in campagne di compromissione automatizzate”.