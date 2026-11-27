Lo scontro sulla commissione Covid, acceso in Parlamento con le lettere di medici e scienziati ai presidenti di Quirinale, Camera e Senato, accende da sempre anche i social. Ma negli ultimi giorni è aumentata la cyberguerra contro i commissari di Fratelli d’Italia e del centrodestra che hanno messo a nudo le bugie e le omissioni di molti auditi, da Giuseppe Conte all’ex ministro della Salute Roberto Speranza, ma anche i conflitti d’interesse di alcuni scienziati dietro i vaccini o dietro la rinuncia a cure salvavita come i monoclonali. Chi ha seguito le audizioni come ha fatto il Giornale sa che sono emersi una serie infinita di documenti che fanno a pezzi numerose decisioni di salute pubblica di carattere marcatamente politico prese durante la pandemia dal governo giallorosso, dal mancato lockdown all’obbligo vaccinale, con la dimostrata connivenza di molti scienziati dentro e fuori il Cts. Tanto che una fetta della comunità scientifica vicina a Pd e M5s ha iniziato una vera e propria campagna contro i commissari Fdi Alice Buonguerrieri e Antonella Zedda, ma anche dei consulenti Alberto Donzelli e Giovanni Frajese (nominati all’unanimità da tutti commissari, anche quelli di sinistra che oggi non vogliono ammetterlo).

Da qualche giorno è iniziata una vera e propria campagna di mistificazione portate avanti dai sociali vicini al Movimento Cinque Stelle, che hanno fatto diventare virali alcune trascrizioni false (ma spacciate per vere) dell’audizione in commissione Covid dell’ex premier Conte. Nel mirino è finito il presidente della commissione Covid Marco Lisei (Fdi), minacciato in commissione dai commissari dell’opposizione - tanto che ha già scritto una lettera al presidente del Senato Ignazio La Russa - e dipinto sui social come uno sprovveduto che non sa quel che dice, con false domande che Lisei avrebbe rivolto al premier e risposte (anch’esse inventate) in cui l’ex premier sarebbe costretto a correggerlo, ridicolizzandolo. A denunciarlo sui social è lo stesso senatore Fdi, in un video sui social che lascia presagire come nei prossimi giorni partiranno delle denunce in Procura, anche perché la seduta si è svolta in diretta web e tutti - prima di commentare con frasi ingiuriose - possono verificarne i contenuti. Queste false trascrizioni sono state rilanciate come se fossero vere anche dalla pagina Facebook del programma Rai Blob, che conta oltre 250mila followers, con un post dal titolo «Lisei, ci sei o ci fai?!? (Il teatrino dell’Assurdo?!?) Alle 20 un lampo di Blob e via».

Prima le esplicite minacce di ritorsione in aula da parte del capogruppo Pd Francesco Boccia durante l’audizione di Conte in commissione Covid, stigmatizzata dai capigruppo Fdi di Camera e Senato Galeazzo Bignami e Lucio Malan, ora le fake news sui social riprese da testate senza verificarle. Quanto fa paura alla sinistra la verità che sta scoprendo la commissione Covid?