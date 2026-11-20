Tablet, videogiochi, smartphone e piattaforme digitali fanno ormai parte della quotidianità dei più piccoli. Eppure, quando arriva il momento di scrivere la letterina a Babbo Natale, c’è un classico che continua ad avere un posto speciale: la bambola. Un gioco che attraversa le generazioni e che, al di là delle mode, permette di inventare storie, interpretare personaggi, immaginare avventure e costruire mondi sempre nuovi. Non è soltanto una questione di nostalgia. Anche la ricerca scientifica si è interessata al valore di questa forma di gioco. Uno studio condotto dai ricercatori dell’Università di Cardiff, pubblicato nel marzo 2026 sulla rivista scientifica PLOS ONE, ha confrontato per sei settimane il gioco con le bambole e quello creativo con il tablet. I bambini che avevano giocato con le bambole hanno mostrato una maggiore capacità di capire che le altre persone possono avere pensieri, emozioni e punti di vista diversi dai propri. Un’indicazione interessante sul ruolo che il gioco simbolico può avere nello sviluppo delle competenze sociali. In questo scenario, anche il Natale 2026 porta con sé tante novità pensate per accompagnare i desideri dei più piccoli. Tra i marchi storici del mondo del giocattolo c’è Mattel, che per le feste rinnova la propria proposta con personaggi e ambientazioni capaci di parlare a generazioni diverse. Dalla moda alle favole, passando per la musica e i film d’animazione più amati, le nuove collezioni spaziano tra immaginari e modalità di gioco differenti.

Barbie, tra moda, viaggi e nuove avventure

È uno dei nomi storici del settore e continua a rinnovare il proprio repertorio, alternando bambole da collezione e giocattoli pensati per inventare nuove storie. Per il Natale 2026, Barbie guarda anche alle capitali internazionali della moda con la collezione Fashion Week, che comprende tre bambole ispirate a Milano, Parigi e New York. Ognuna interpreta lo stile della propria città attraverso abiti e accessori differenti. Per chi preferisce un riferimento alle fiabe, torna invece Clara de Lo Schiaccianoci, con un tutù trasformabile che rivela una fantasia colorata a tema dolci arcobaleno quando la bambola viene fatta ruotare. Tra le proposte più articolate c’è la nuova Casa dei Sogni, un playset con una casa principale a tre piani e un modulo aggiuntivo indipendente, due piscine, due scivoli e diversi ambienti da esplorare. Per chi ama viaggiare con la fantasia ci sono anche l’Aereo dei Sogni, con tre aree di gioco e un microfono funzionante, e il Camper dei Sogni, attrezzato per immaginare vacanze all’aria aperta, campeggi e avventure con gli amici.

K-Pop Demon Hunters, quando la musica entra nel gioco

Tra i fenomeni pop che hanno conquistato il pubblico più giovane c’è K-Pop Demon Hunters, il film d’animazione che mescola musica coreana, idol e avventure fantastiche. Un immaginario che arriva anche nel mondo dei giocattoli con le bambole dedicate alle HUNTR/X: Rumi, Mira e Zoey. Le versioni Singing Doll riproducono la canzone Golden quando si preme il pulsante sul petto. Accanto a queste ci sono le Fashion Doll, con gli abiti ispirati alle performance del film, e Jinu, il leader dei Saja Boys.

Monster High, spazio alla personalità

Non solo principesse e protagoniste musicali. Monster High continua a puntare su personaggi fuori dagli schemi e su temi come amicizia, inclusività e accettazione delle differenze. Per le feste arriva la linea Segreti da Brivido - Vacanza in Baita, con Cupid Asteria e Clawdeen Wolf. Il gioco ruota intorno alla scoperta: all’interno della valigia si nascondono chiavi, abiti, accessori e sorprese da trovare progressivamente. La proposta dedicata a Cupid Asteria comprende 19 sorprese e permette di creare oltre 125 combinazioni di look. Una formula che unisce il piacere della sorpresa a quello di personalizzare il personaggio.

Disney e Frozen, le favole non passano mai di moda

Per chi continua a preferire le atmosfere delle grandi storie Disney, le novità coinvolgono alcune delle principesse più conosciute. Ariel, per esempio, può trasformarsi da principessa a sirena grazie a un meccanismo che modifica la sua coda. Aurora, invece, cambia colore del vestito passando dal rosa all’azzurro, proprio come nella scena del celebre film La Bella Addormentata nel Bosco. C’è poi Elsa, ispirata a Frozen, che riproduce un estratto di 30 secondi di All’alba sorgerò, con la possibilità di scegliere tra quattro lingue: italiano, inglese, francese e tedesco. Per ricreare le ambientazioni delle fiabe c’è infine il Castello Fold & Go di Raperonzolo: un playset richiudibile con cinque aree di gioco e 20 accessori. Dalle passerelle di Barbie ai palcoscenici delle HUNTR/X, passando per i mostri di Monster High e le principesse Disney, le proposte per il Natale raccontano un mondo del giocattolo che continua a rinnovarsi seguendo i gusti delle nuove generazioni. Cambiano i personaggi, le ispirazioni e le storie da portare in cameretta, ma resta la possibilità di inventare un’avventura ogni volta diversa.