L'ambiente [TESTO]La giovane, residente a Novellara (nella foto la piazza con una foto di Saman) ha denunciato violenze ripetute, anche sessuali e divieti di imparare l'italiano

Un’altra Saman Abbas rischiava di essere uccisa nelle campagne della Bassa reggiana, proprio dove cinque anni fa la 18enne pakistana venne assassinata dai familiari per essersi ribellata alle loro imposizioni. Questa volta a evitare una nuova tragedia è stata la fuga di una 25enne, anche lei pakistana, che si è gettata da un’auto in corsa per sottrarsi al marito e ai suoi parenti.

Le avevano prospettato una fine terribile: rinchiuderla in un casolare, ucciderla e seppellirla vicino a un pollaio. Prima, secondo il suo racconto, l’avevano picchiata e avevano tentato di strangolarla. All’origine dell’aggressione, il rifiuto di avere un rapporto sessuale con il marito, un connazionale di 27 anni. La vicenda è al centro di un’inchiesta della Procura di Reggio Emilia, guidata da Calogero Gaetano Paci. La giovane, residente a Novellara, ha denunciato violenze ripetute, anche sessuali, e il divieto di imparare l’italiano. Il 4 giugno sarebbe stata condotta dal marito a Correggio, dove il suocero e due cognati l’avrebbero aggredita.

Alcuni automobilisti hanno chiamato i soccorsi. Il marito è stato arrestato, mentre per il suocero e due cognati sono scattati il divieto di avvicinamento e il braccialetto elettronico. Il 18 novembre, dopo l’incidente probatorio, il gip ha attenuato le misure: il marito è passato dal carcere ai domiciliari e a un altro fratello è stato rimosso il braccialetto. Per gli altri resta il divieto di avvicinarsi a meno di mille metri dalla donna, ora in una struttura protetta. Ma dietro questa vicenda emerge un fenomeno più ampio, con il quale si confronta anche la Procura di Reggio Emilia. L’omicidio di Saman Abbas ha rappresentato uno spartiacque nella Bassa reggiana, contribuendo a far emergere un conflitto generazionale rimasto a lungo confinato nelle famiglie.

La ribellione della 18enne alle imposizioni dei genitori, pagata con la vita, sembra aver slatentizzato una volontà di emancipazione tra le nuove generazioni. Sono numerosi i casi di ragazze che avvertono lo scontro tra modelli familiari tradizionali e libertà individuale, vicende di cui si occupa la magistratura reggiana. Ragazze che rivendicano il diritto di scegliere chi frequentare, chi sposare e come vivere. A questo quadro si aggiunge un altro elemento: la presenza di ambienti religiosi improntati a un’interpretazione particolarmente ortodossa dell’islam.

Nella Bassa reggiana si trova una moschea riconducibile al Tablighi Jamaat, movimento missionario sunnita nato in India nel 1926, punto di riferimento per una parte della comunità pakistana dell’area. Il movimento promuove un’osservanza rigorosa dei precetti islamici attraverso la predicazione.

Il problema che si registra in alcuni ambienti della zona è quello di un radicalismo valoriale, di un’ortodossia che può tradursi, sul piano familiare, in una concezione rigidamente patriarcale dei rapporti tra uomini e donne. Modelli culturali e religiosi che, imposti attraverso il controllo e la coercizione, entrano in conflitto con i diritti e le libertà individuali.