Confesso: negli ultimi mesi i prezzi delle case a Milano mi hanno spaventato. Sono saliti in modo pazzesco, al punto da far credere che questa fosse diventata una città non dico per milionari, ma per miliardari. La salita ha dato alla testa ai proprietari, che sono molti più di quanto si pensi. Chi possiede un appartamento in una buona zona, anche senza niente di speciale, si è convinto di avere in tasca il biglietto vincente della lotteria: ventimila euro al metro quadrato, prendere o lasciare. E chi la casa non ce l’ha si è sentito messo alla porta.

Poi ho parlato con Barbara Magro. Da ventisette anni si occupa di case di lusso nel centro di Milano, ha l’ufficio nella Torre Rasini di Gio Ponti, a Porta Venezia, e i quotidiani la interpellano spesso. Non si affida alle statistiche, che sono gelide e ripetono i prezzi massimi via per via. Ragiona su ciò che si vende davvero e su ciò che resta invenduto. E mi ha dato una notizia che gli immobiliaristi, e chi campa della loro pubblicità, tengono volentieri per sé: da sei mesi Milano frena.

Non è una crisi, non è un crollo. È una selezione. Il lusso vero resta lusso: l’attico con le terrazze e la villa con giardino in pieno centro spuntano ancora venti, venticinquemila euro al metro. Ma sono pezzi unici. Chi li possiede è ricchissimo e non li vende, a meno che l’affare lo renda ancora più ricco. Il guaio comincia un gradino sotto. Per il primo o il secondo piano, bello, centrale, ma normale, chiedono gli stessi ventimila: altolà. Non lo compra nessuno. In questi ultimi anni di ardore esagerato, in tanti hanno preteso di sistemare la famiglia per due o tre generazioni, fantasticando valori principeschi dopo aver letto le cifre richieste negli annunci. Il prezzo giusto per un appartamento ben collocato ma non unico, dice la Magro, è al massimo diecimila euro al metro. Cioè la metà di quanto si pretende.

Perché la frenata? Il mondo è incerto e i soldi diventano prudenti. Poi c’è stato ottobre: i maranza padroni del centro, e dall’estero sono piovute le disdette. La sicurezza è un fattore di prezzo, altro che percezione. Infine il fisco. Dal 2017 l’Italia attira i grandi patrimoni stranieri con la tassa piatta, e Milano ne ha fatto il pieno. Ora nella manovra 2027, che non è ancora legge, spunta una exit tax: chi ha vissuto qui almeno sei anni e se ne va pagherebbe il 26 per cento su guadagni mai incassati. Il governo ci sta ripensando, e fa bene.

A me, lo dico senza giri di parole, questa frenata dà sollievo. Non perché mi piaccia la stagnazione. È che quando si prende troppa velocità si rischia di uscire in curva e di farsi male. Preferisco una frenata prudente allo scoppio di una bolla edilizia, come quella che ha mandato in malora mezza America e che ora rischia di creare sconquassi in Cina. E c’è una notizia buona: gli affitti in centro sono scesi più bruscamente dei prezzi di vendita. Un buon appartamento oggi si trova a tremila euro al mese. Resta una cifra impossibile per chi ha uno stipendio da fame: il poliziotto, il carabiniere, chi guida il tram o la metropolitana. È gente che viene qui a rischiare la pelle, mette su famiglia e trova casa solo a distanze siderali. Per loro non mi stancherò di chiedere case popolari, e in Regione insisto perché gli alloggi sfitti vadano a loro. Poi ci si stupisce se non nascono bambini: i ricchi non li fanno per godersela meglio, i poveri perché in casa per i figli non c’è posto.

Milano resta la città più attraente d’Italia, senza paragoni. Solo che torna a esserlo per più gente di prima. Lo considero un progresso.