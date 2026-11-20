Le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche all’Università “La Sapienza” di Roma hanno ridefinito gli equilibri politici dell’Ateneo più grande d’Europa. In attesa dell’ufficialità dei dati definitivi, il risultato più rilevante della iguarda il ritorno di Azione Universitaria in Senato Accademico, un seggio che alla lista di centrodestra mancava da diciotto anni, mentre l’UdU, il gruppo legato alla Cgil, quest’anno resta fuori dagli organi centrali.

I numeri diffusi dallo stesso movimento delineano una crescita netta rispetto alla precedente consultazione del 2024: con 7.155 voti di lista, ossia oltre 5.000 in più rispetto a due anni fa, Azione Universitaria ha eletto Simone D’Angelo portandosi a oltre 80 rappresentanti nelle assemblee di facoltà, quasi quintuplicando la propria presenza precedente. A tracciare il bilancio del voto è Luca Tallarico, presidente di Azione Universitaria Sapienza, il quale ha rivendicato che “I veri vincitori di questa tornata elettorale siamo noi. Grazie a un risultato straordinario abbiamo scritto la storia: Azione Universitaria con Simone D’Angelo torna in Senato accademico dopo quasi 20 anni”.

Nelle parole del rappresentante romano, l’esito delle urne viene letto come una richiesta di cambiamento, “un netto messaggio di discontinuità rispetto alle liste che in questi anni hanno guidato gli organi di rappresentanza senza migliorare la loro condizione. È inoltre sempre più evidente quanto gli universitari non si sentano rappresentati da una sparuta e rumorosa minoranza di estrema sinistra che tiene in ostaggio la didattica con prevaricazioni e occupazioni violente: la migliore risposta al fango, alle falsità e alle intimidazioni verso i nostri candidati - che anche in questa tornata non sono mancate - proviene dalle urne. Non ci hanno visto arrivare”.

Sulla stessa linea si inserisce l’analisi di Nicola D’Ambrosio, presidente nazionale di Azione Universitaria, che inquadra il dato della Sapienza all’interno di una tendenza più ampia negli atenei italiani, perché “la destra universitaria avanza in tutta Italia e vince anche in Sapienza. Sindacalismo studentesco, iniziative sociali, sportive e culturali: il nostro modello di rappresentanza è attrattivo e l’exploit di oggi lo certifica”. Il presidente nazionale sottolinea infine il sorpasso ai danni della sigla concorrente e ringrazia la base militante impegnata nella campagna elettorale: “Da domani i nostri ragazzi saranno ancora di più a lavoro, dalle facoltà al Senato accademico, per scrivere tutta un’altra storia”.