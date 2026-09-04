Sanità: Osservatorio Assinter, “Regioni non sono andate in vacanza, boom servizi digitali fra luglio ed agosto oltre 560 mln di operazioni effettuate”

L ‘informatizzazione delle Regioni nel comparto Sanità (e non solo) ha prodotto i primi risultati. Le società in House delle Regioni - comunica l’Osservatorio “ASSINTER sulla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione”, - hanno raggiunto un alto livello di efficienza conseguendo complessivamente oltre 560 milioni di operazioni digitali sanitarie effettuate nel solo periodo estivo compreso tra luglio ed agosto 2026, sfatando il falso-mito che in Italia ad agosto la Sanità si blocca completamente.

Al primo posto delle operazioni digitali sanitarie maggiormente utilizzate nei mesi estivi troviamo il “Fascicolo Sanitario Elettronico”, seguito dalle “Prenotazioni online” di visite mediche ed esami. Al terzo posto delle operazioni digitali sanitarie c’è la “Gestione delle prescrizioni” di farmaci, mentre al quarto la “Telemedicina”.

<<Da Nord a Sud, i sistemi sanitari regionali continuano a garantire servizi e assistenza anche nei mesi estivi, con il digitale che assume un ruolo sempre più importante nel mantenere attivo il rapporto tra cittadini e Servizio sanitario. Fascicolo Sanitario Elettronico, prenotazioni online, gestione delle prescrizioni e dei farmaci e telemedicina consentono infatti di accedere a informazioni e prestazioni anche durante il periodo delle ferie e quando ci si trova lontano dal proprio territorio di residenza. Sono molto compiaciuto di questo importante risultato, perché dimostra che le società in house delle Regioni rappresentate da ASSINTER sono costantemente al fianco dei nostri cittadini, anche e soprattutto d’estate, a partire dai più fragili come malati, anziani, bambini e loro famiglie.>> commenta a caldo Pier Paolo Greco, presidente di ASSINTER ITALIA, l’associazione che raggruppa le principali aziende digitali della Pubblica Amministrazione (regionali, territoriali e nazionali, che gestiscono dati essenziali per l’erogazione di servizi innovativi ai cittadini e alle imprese), insieme ai più importanti partner tecnologici. Il fatturato aggregato di tutte le aziende (soci e partner) ammonta ad oltre 14 miliardi di euro e 55.000 dipendenti.

Ma vediamo i numeri emersi dall’Osservatorio “ASSINTER sulla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione” nell’estate 2026, suddivisi nelle principali Regioni italiane.

In Lombardia (ARIA) nei mesi estivi il Fascicolo Sanitario Elettronico ha registrato 2,4 milioni di accessi autenticati, 5,37 milioni di referti scaricati, 2,49 milioni di promemoria di ricette scaricati e 2,88 milioni di accessi tramite App. La Rete Regionale di Prenotazione ha inoltre gestito 7,49 milioni di prenotazioni. Inoltre la Telemedicina ha registrato 39.956 prestazioni, di cui 24.500 di telemonitoraggio, confermando il ruolo dei servizi a distanza nella continuità assistenziale, soprattutto per pazienti cronici e fragili.

In Puglia (Innovapuglia) nei mesi estivi sono state effettuate 114.006 prenotazioni online, oltre 5,68 milioni di ricerche di disponibilità e 1,24 milioni di consultazioni di documenti presenti nel FSE. Il mese di luglio ha evidenziato una crescita delle prenotazioni (+4,7%) e delle consultazioni del FSE (+3,2%) rispetto al mese precedente. Qui il Fascicolo Sanitario Elettronico viene utilizzato anche per l’erogazione dei farmaci senza promemoria cartaceo: nei mesi estivi sono stati registrati 4,2 milioni di accessi in consultazione, a fronte di 7,75 milioni di prescrizioni farmaceutiche erogate, con un tasso di utilizzo del FSE di circa 54%.

In Emilia-Romagna (Lepida) il sistema CUP regionale gestisce oltre 11 milioni di prenotazioni annue attraverso i diversi canali digitali. Nei mesi estivi il Fascicolo Sanitario Elettronico ha registrato oltre 6 milioni di accessi mensili e tra 6,9 e 8,5 milioni di documenti consultati al mese. In questa regione il sistema regionale delle prescrizioni dematerializzate ha gestito nel periodo estivo oltre 16,5 milioni di prescrizioni.

In Valle d’Aosta (INVA) il Fascicolo Sanitario Elettronico, rivolto a una platea di circa 91 mila assistiti, ha registrato oltre 400 mila visualizzazioni di documenti sanitari; nello stesso ecosistema risultano circa 7.400 operazioni online di scelta o revoca del medico e oltre 8.200 prenotazioni online.

Anche in Campania, Molise e Piemonte (rispettivamente mediante So.Re.Sa, Molise Dati e CSI Piemonte) il Fascicolo Sanitario Elettronico e i servizi di telemedicina rappresentano strumenti sempre più centrali per garantire la continuità dell’accesso alle cure anche durante i mesi estivi, consentendo ai cittadini di consultare la propria documentazione sanitaria, gestire prenotazioni e prescrizioni e, attraverso televisita e telemonitoraggio, mantenere il contatto con i professionisti sanitari anche a distanza.