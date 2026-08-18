Si sente male in piscina e rischia di annegare. Grave Trepy del Cagliari

Si è sentito male mentre faceva il bagno in una piscina di una villa di Porto Cervo, in Costa Smeralda, e malgrado sia stato soccorso subito, ha imbarcato molto acqua nei polmoni e le sue condizioni sono molto gravi. È ricoverato nel reparto Rianimazione dell’ospedale Santissima Annunziata di Sassari, Yael Trepy, 20 anni, calciatore francese di 20 anni in forza al Cagliari, vittima domenica sera di un principio di annegamento. La Tac toracica eseguita sul calciatore ha rivelato la presenza di grandi quantità di liquido nei polmoni, situazione che rende difficile lo scambio di ossigeno. Per evitare sofferenze al paziente e consentire la somministrazione di una terapia, i medici tengono il giovane in coma farmacologico, sotto costante monitoraggio.

Secondo i primi riscontri della polizia di Stato, intervenuta sul posto, il giovane, mentre faceva il bagno nella piscina di una villa, avrebbe perso il contatto con il pavimento della piscina a causa di un brusco cambiamento di livello e si sarebbe sentito male e, non sapendo nuotare, è finito sott’acqua, inalando una grande quantità di acqua nei polmoni.

Secondo un’altra ipotesi invece il giovane calciatore francese avrebbe accusato un malore che lo avrebbe fatto affondare. Al momento non risulta esserci alcuna inchiesta della Procura, informata dei fatti, su quanto accaduto.

Trepy è considerato uno dei talenti emergenti del club rossoblù. Nato il 20 maggio 2006 a Villeneuve-Saint-Georges, nella regione parigina, è cresciuto calcisticamente nella banlieue della capitale, storicamente fucina di campioni, nel Créteil-Lusitanos prima di essere portato in Sardegna dal Cagliari tra il 2022 e il 2023. Alto 1,91, attaccante centrale mancino capace di muoversi anche da seconda punta o esterno, si è imposto nelle formazioni giovanili: 14 gol con l’Under 18 e, nella scorsa stagione, 11 reti in 24 partite con la Primavera rossoblù. Il salto tra i professionisti è arrivato l’8 gennaio 2026 ed è stato folgorante: entrato all’84esimo minuto della partita di Serie A sul campo della Cremonese, quattro minuti più tardi ha segnato il gol del definitivo 2-2. Ha chiusto la sua prima stagione in serie A con otto partite e un gol. Trepy, che indossa la maglia numero 37 e ha un contratto con il Cagliari fino al 2030, aveva cominciato la nuova

stagione da titolare: venerdì scorso aveva giocato 54 minuti nella vittoria per 1-0 sull’Arezzo in Coppa Italia.

Il mondo del calcio si è stretto attorno al giovane atleta in una catena di affetto e solidarietà. «Siamo tutti con te, Yael - ha scritto sui social il presidente del Cagliari Tommaso Giulini -. La vita ti ha già messo davanti a situazioni complicate e tu hai sempre trovato la forza per affrontarle. La tua famiglia rossoblù prega di poterti riabbracciare al più presto». Il club rossoblù «è in costante contatto con la struttura sanitaria e con la famiglia del calciatore», ha fatto sapere la società, che ha anche promesso di comunicare eventuali aggiornamenti non appena disponibili.