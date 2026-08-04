Sistemi antincendio fuori controllo sugli Airbus e motori spenti: la grave denuncia dei piloti inglesi

Un nuovo gravissimo allarme sta scuotendo il settore del trasporto aereo europeo. Il sindacato britannico dei piloti Balpa (British Airline Pilots Association) ha infatti portato all’attenzione mondiale dei seri problemi riscontrati ai comandi degli Airbus. Stando ai rapporti tecnici diramati, un difetto dei pulsanti antincendio posizionati nella cabina di pilotaggio può portare allo spegnimento improvviso e non comandato dei motori durante il volo. Un problema di gravissima entità che potrebbe portare a conseguenze catastrofiche.

Il sindacato inglese ha riportato due episodi avvenuti abbastanza di recente.

Un caso si è verificato a fine 2024 in Nuova Zelanda su un Airbus A320neo della Air New Zealand. Il velivolo ha perso improvvisamente il motore destro 15 minuti dopo il decollo. La situazione di pericolo si è fortunatamente risolta senza nessun ferito. Il pilota ha dichiarato l’emergenza ed è rientrato in aeroporto sfruttando l’unico propulsore funzionante.

Un secondo caso, invece, è avvenuto quest’anno su un volo partito da Las Vegas e diretto a Londra Heathrow. Un Airbus A350-1000 della British Airways ha perso improvvisamente il motore mentre attraversava l’Atlantico. Poco prima sul pannello di controllo era stata riportata un’anomalia. Il pilota ha riarmato l’interruttore, riaccendo il propulsore.

Da quanto sappiamo, tutto è dovuto al sistema antincendio degli Airbus, che si attiva improvvisamente a causa di un perno difettoso. Una volta attivato il comando, il motore viene isolato come da protocollo. Ne consegue che si bloccano sia il carburante che gli altri fluidi, e il propulsore si spegne.

Per quanto in entrambe le occasioni la situazione si sia risolta senza gravi conseguenze, il sindacato Balpa insiste sulla pericolosità di un simile evento, che potrebbe portare a delle vere e proprie tragedie, specialmente in fasi delicate come quella del decollo.

L’interruttore antincendio si trova nel pannello di controllo, ma i piloti difficilmente vi prestano attenzione se non ci sono emergenze in corso. Pertanto, può capitare che questo si attivi senza che nessuno se ne accorga. Ecco perché è importante tenerlo d’occhio, adesso che è stata segnalata questa anomalia.

Intanto l’Easa (Agenzia europea per la sicurezza aerea) ha preso provvedimenti. Gli Airbus interessati saranno ispezionati e gli eventuali componenti difettosi sostituiti.