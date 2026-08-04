Terremoto a Pisa, due scosse di magnitudo 4.3 e 3.2: paura e gente in strada

Due scosse di terremoto oggi, martedì 4 agosto, in Toscana, vicino a Pisa. La prima, più forte, intorno alle 10:15. La seconda attorno alle 13. Dai dati di Ingv la prima scossa è stata di magnitudo 4.3 con epicentro a 7 km ovest da Pisa alla profondità di 8 km (quindi molto superficiale), nella zona del Parco di San Rossore.

Il terremoto è stato avvertito dalla popolazione nella Toscana settentrionale tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara.

Una nuova scossa di terremoto è stata poi distintamente avvertita dalla popolazione a Pisa: Ingv ha registrato una magnitudo di 3.2 alle 13.04 con epicentro a 5 km dalla citta, a una profondità di 11 km.

La Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio nazionale della protezione civile: la scossa è stata nettamente avvertita dalla popolazione ma, dalle prime verifiche effettuate in seguito all’evento, non risultano danni a persone o cose.

“Centinaia di chiamate al numero unico regionale per le emergenze 112 a seguito della forte scossa registrata a Pisa, con molte persone scese in strada. Al momento nessuna segnalazione di feriti. In corso alcune evacuazioni nella zona a scopo precauzionale”, ha scritto sui social Bernard Dika, sottosegretario alla Presidenza della Regione Toscana.

I Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano hanno attivato i Centri operativi comunali (Coc) e i propri tecnici per l’esecuzione dei sopralluoghi e delle verifiche sugli edifici pubblici e privati maggiormente sensibili. Analoghe attività di monitoraggio sono in corso negli altri territori interessati dalla percezione della scossa.