Sostenibilità, industria e finanza al Business Leaders Summit

La valutazione della ricaduta ambientale e sociale del sistema economico e industriale è sempre più cruciale per uno sviluppo sostenibile come dimostra la questione energetica legata alle tensioni geopolitiche e richiedere una visione a lungo termine da parte di imprenditori e i manager attraverso una collaborazione sempre più stretta tra aziende, associazioni, terzo settore e realtà accademiche, per individuare percorsi virtuosi di sviluppo economico in grado di misurare il proprio impatto. È questo uno dei principali temi della prossima edizione del Business Leaders Summit, organizzato da Business International, la knowledge unit di Fiera Milano, che si terrà all’Allianz MiCo il 7 e 8 ottobre con più di 200 executive presenti in qualità di speaker ai tavoli di lavoro.

A offrire una prospettiva autorevole sulla sostenibilità, nella sessione Transizione Ecologica e nuovi modelli di sviluppo, in programma l’8 ottobre, sarà Giovanna Melandri, presidente di Human Foundation e tra le principali promotrici in Europa dell’Impact Economy e della finanza sostenibile, protagonista dell’intervento “Oltre la sostenibilità, la transizione social-green ridisegna economia e società”.

Il suo contributo farà riferimento al contesto della crescita della finanza a impatto, che racconta un cambiamento sempre più concreto nel modo in cui imprese e investitori valutano il successo economico.

In Europa, gli investimenti a impatto in asset non quotati (investimenti diretti in aziende e iniziative ad alto impatto sociale e ambientale) hanno raggiunto 190 miliardi di euro nel 2023 (secondo The Size of Impact 2024, uno degli studi più recenti attualmente disponibili), con un incremento del 20% in un solo anno. Sebbene rappresentino ancora una quota limitata al 2,5% degli asset potenzialmente destinabili a strategie di impatto in Europa (valutati in 7.600 miliardi), il dato evidenzia una tendenza in forte espansione.

La sostenibilità come coordinata indispensabile per mappare il mondo che cambia è solo uno dei principali argomenti trattati al Business Leaders Summit che offre ai C-Level l’opportunità di intraprendere con sempre maggiore consapevolezza il viaggio in un nuovo mondo, definito attraverso l’acronimo NAVI - Non-linearità, Accelerazione, Volatilità e Interconnessione, in cui la capacità di rispondere a sfide sempre diverse con immediatezza, lucidità e capacità di resilienza rappresenta la vera chiave di volta per l’impresa di oggi.

Il Summit avrà, così, l’obiettivo di valorizzare l’incontro e il confronto per trovare nuove soluzioni in diversi ambiti verticali, come quelli HR, Finance, Risk & Cyber e Innovation, ma anche trasversali e di interesse comune, come quelli che verranno trattati sul Main Stage. E proprio il palco principale della manifestazione, con il tema “Welcome in the NAVI World: nuove mappe, nuove bussole, nuovi capitani”, che rappresenta un viaggio immersivo negli ecosistemi del futuro, un racconto organico delle grandi trasformazioni in atto nel mondo dell’industria, vedrà, tra gli altri, importanti apporti di esperti di grande fama intorno alle più importanti sfide dell’epoca attuale.

Da seguire anche i quattro Aquarium, che vedranno l’intervento di altri importanti C-level ed esperti, con focus sui principali ambiti funzionali dell’azienda: Human Resources, Finance, Risk & Cyber e Innovation.