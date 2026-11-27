Chi si mette al volante di un’auto moderna, che sia dotata di trasmissione automatica o di un tradizionale cambio manuale, si imbatte sempre più spesso in un’immagine stilizzata raffigurante una scarpa dentro un cerchio. A disorientare molti automobilisti non è tanto il disegno, quanto il colore: su alcune vetture questo indicatore si accende di verde, mentre su altre appare di un rosso acceso che fa subito pensare a un’avaria grave. In realtà, dietro queste differenze cromatiche non si nasconde quasi mai un guasto, bensì una precisa funzione di sicurezza preventiva progettata per guidare il conducente nelle manovre di avviamento o di partenza.

Cosa rappresenta il segnale luminoso

Il simbolo comunica un messaggio universale: il veicolo richiede che venga premuto il pedale del freno prima di completare un’operazione. Il motivo esatto per cui si attiva varia però in base al tipo di trasmissione installata sull’auto.

1. Sulle auto con cambio automatico (sistema Shift Lock)

Quando l’auto è ferma con il selettore in posizione di parcheggio (P) o in folle (N), la centralina mantiene inserito un fermo elettromagnetico che blocca la leva. L’accensione della spia ricorda che per sbloccare la leva e innestare la marcia avanti (D) o la retromarcia (R) è indispensabile tenere premuto il freno. Non appena il piede esercita pressione sul pedale, il perno si ritrae, la spia si spegne e la leva torna libera di scorrere.

2. Sulle auto con cambio manuale (avviamento e sistemi di assistenza)

Anche su molte vetture manuali di ultima generazione, specialmente quelle dotate di accensione a pulsante “keyless”, freno di stazionamento elettrico o sistema Start&Stop, compare la stessa icona sul cruscotto:

Sicurezza all’avviamento: molti costruttori impongono di premere il pedale del freno, spesso insieme alla frizione, prima di schiacciare il tasto Start per mettere in moto. Questo impedisce che l’auto sobbalzi in avanti o all’indietro se era rimasta una marcia innestata;

molti costruttori impongono di premere il pedale del freno, spesso insieme alla frizione, prima di schiacciare il tasto Start per mettere in moto. Questo impedisce che l’auto sobbalzi in avanti o all’indietro se era rimasta una marcia innestata; Gestione dello Start&Stop e Auto Hold: durante le soste nel traffico, se il motore si è spento automaticamente o se è attivo il mantenimento automatico in salita, la spia può illuminarsi per chiedere al guidatore di riprendere il controllo del pedale del freno prima di riavviare il propulsore o sbloccare i freni.

Perché la spia ha colori diversi?

Nel linguaggio visivo dell’automobile, il rosso è associato al pericolo, mentre il verde indica un’informazione neutra. Vedere l’icona del piede illuminarsi di rosso genera quindi una comprensibile preoccupazione. In realtà, il colore dell’icona dipende dalla sua posizione, dal tipo di trasmissione e dal pedale a cui fa riferimento.

Spia rossa fissa (accanto alla leva del cambio): molti costruttori, soprattutto di scuola americana o italo-americana come Jeep, Chrysler, Dodge e alcuni modelli Fiat, integrano il simbolo direttamente nella consolle del selettore automatico tra la P e la R, con retroilluminazione rossa. In questo caso il LED è monocolore: il rosso non segnala alcun guasto, ma serve a dare massimo risalto visivo al blocco attivo della trasmissione.

(accanto alla leva del cambio): molti costruttori, soprattutto di scuola americana o italo-americana come Jeep, Chrysler, Dodge e alcuni modelli Fiat, integrano il simbolo direttamente nella consolle del selettore automatico tra la P e la R, con retroilluminazione rossa. In questo caso il LED è monocolore: il rosso non segnala alcun guasto, ma serve a dare massimo risalto visivo al blocco attivo della trasmissione. Spia verde (nel quadro strumenti): sulle vetture con cambio automatico della maggior parte delle case europee e asiatiche (come Volkswagen, Audi, Renault o Toyota), l’icona si accende sul cruscotto in verde, colore che nel codice automobilistico indica una semplice informazione operativa (“premi il freno per avviare o partire”).

(nel quadro strumenti): sulle vetture con cambio automatico della maggior parte delle case europee e asiatiche (come Volkswagen, Audi, Renault o Toyota), l’icona si accende sul cruscotto in verde, colore che nel codice automobilistico indica una semplice informazione operativa (“premi il freno per avviare o partire”). Spia rossa sul cruscotto (avviso di anomalia): su alcune vetture dotate di strumentazione digitale, se la stessa icona compare in rosso direttamente nel quadro strumenti accompagnata da un messaggio di errore, non si tratta più di un semplice promemoria, ma della segnalazione di un’anomalia al circuito del pedale del freno o al sistema di sblocco del cambio.

(avviso di anomalia): su alcune vetture dotate di strumentazione digitale, se la stessa icona compare in rosso direttamente nel quadro strumenti accompagnata da un messaggio di errore, non si tratta più di un semplice promemoria, ma della segnalazione di un’anomalia al circuito del pedale del freno o al sistema di sblocco del cambio. Spia gialla o arancione (frizione): sulle versioni con cambio manuale di diversi costruttori (tra cui lo stesso gruppo Volkswagen e Audi) compare sul cruscotto un’icona quasi identica ma di colore giallo/ambra. In questo caso non riguarda il freno, bensì invita il conducente a premere il pedale della frizione per consentire l’avviamento del motore.

Cosa fare se resta accesa

Se si preme il freno ma la spia non si spegne e la leva del cambio automatico resta bloccata in P, il problema non è quasi mai la trasmissione. Nella maggior parte dei casi si tratta di un guasto all’interruttore delle luci di stop (un piccolo sensore posto sotto il pedale che costa poche decine di euro) oppure di un fusibile bruciato: non ricevendo il segnale elettrico dal pedale, la centralina non autorizza lo sblocco. In questi casi, quasi tutte le auto dispongono di uno sblocco meccanico d’emergenza nascosto sotto la cuffia o uno sportellino accanto alla leva, descritto nel libretto di uso e manutenzione del mezzo.