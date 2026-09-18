SuperEnalotto, centrati due 5 da 84mila euro

È ripartita la caccia al “6” che si è nascosto nell’estrazione di SuperEnalotto del concorso n. 149 di giovedì 17 settembre, con il Jackpot che arriva a 28,8 milioni di euro in palio questa sera venerdì 18 settembre 2026.

Fanno festa però due persone che hanno centrato 1 punto 5 da 84.597,61 euro. La prima giocata vincente è stata realizzata a Figline e Incisa Valdarno (Firenze) presso il punto di vendita Sisal Tabaccheria Cuccoli situato in corso G. Mazzini, 78 BV; la seconda è stata realizzata a Napoli presso il punto di vendita Sisal Tabacchi Di Martino situato in Corso Garibaldi Int Stazione Circumvesuviana, 387.

La combinazione vincente è stata: 6 – 7 – 16 – 35 – 46 – 54 – J 21 – SS 51. Il concorso SuperEnalotto SuperStar di giovedì 17 settembre ha assegnato 428.147 vincite.

Sito ufficiale: https://www.superenalotto.it/