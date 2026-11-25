Il “6” milionario si è nascosto anche nell’estrazione di SuperEnalotto del concorso n. 188 di martedì 24 novembre e così il Jackpot arriva a 59 milioni di euro in palio per il concorso di domani sera giovedì 26 novembre 2026.

È festa però per una persona che ha centrato un punto 5 da 163.647,11 euro. La giocata vincente è stata realizzata a Cattolica (Rimini) presso il punto di vendita Sisal Bacco e Tabacco di Dini Paolo situato in Via Francesco Petrarca,25.

Combinazione vincente: 19 – 25 – 28 – 45 – 50 – 74 – J 62 – SS 30. Il concorso SuperEnalotto SuperStar di martedì 24 novembre ha assegnato 370.298 vincite.

Sisal segnala le variazioni delle estrazioni dei concorsi SuperEnalotto legati alla festività dell’Immacolata Concezione dell’8 dicembre, come segue:

concorso SuperEnalotto n° 196 di martedì 8 dicembre posticipato a giovedì 10 dicembre; concorso SuperEnalotto n° 197 di giovedì 10 dicembre posticipato a venerdì 11 dicembre; concorso SuperEnalotto n° 198 di venerdì 11 dicembre posticipato a sabato 12 dicembre; concorso SuperEnalotto n° 199 di sabato 12 dicembre posticipato a lunedì 14 dicembre.

Per non perdere l’appuntamento con la fortuna, è possibile partecipare a tutti i concorsi anche in abbonamento sia online, da sito e app, o in ricevitoria.