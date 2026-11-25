Solange Marchignoli è un’avvocata milanese nota per avere assistito, tra gli altri, Azouz Marzouk, Nina Moric, e in una prima fase, Alessia Pifferi. Nel 2025 è rimasta vittima della violenza del compagno (oggi ex), l’imprenditore iraniano Alireza Roodsari, condannato a 4 anni per maltrattamenti e lesioni aggravate.

Che cosa ha provato quando è stata aggredita per la prima volta?

«Non ho compreso immediatamente ciò che stava accadendo. Quando la violenza proviene da una persona alla quale hai affidato la tua intimità, si produce una frattura difficile da ricomporre. È come se venissero improvvisamente meno le coordinate emotive attraverso le quali avevi imparato a conoscerla. L’uomo nel quale avevi riposto fiducia, al quale avevi consegnato le tue fragilità e con il quale avevi immaginato un futuro, diventa qualcuno dal quale devi proteggerti. E forse la cosa più difficile non è soltanto accettare ciò che è accaduto, ma riuscire a conciliarlo con tutto ciò in cui hai creduto fino a quel momento. La mente tenta inizialmente di preservare una continuità: cerca spiegazioni, circostanze attenuanti, eccezioni. Non vuoi che un episodio diventi la verità di un’intera relazione. Ti aggrappi alla memoria dei momenti felici, alla persona che hai conosciuto, alle promesse che ancora ti vengono fatte. È difficile accettare che chi hai scelto come luogo della tua intimità possa diventare il luogo della tua paura. Col tempo ho compreso che la violenza non produce soltanto una ferita nel momento in cui si manifesta. Determina una progressiva alterazione del rapporto con sé stessi. Ti costringe a rivedere le tue certezze, a dubitare delle tue percezioni, talvolta persino a mettere in discussione il tuo diritto a non essere ferita. E c’è un paradosso terribile: mentre cerchi di comprendere l’altro, rischi di perdere progressivamente la comprensione di ciò che sta accadendo a te».

Ha mai avuto la sensazione di non riuscire a uscire questa situazione?

«Credo che la caratteristica più insidiosa della violenza sia proprio la sua capacità di insinuarsi nella vita di una persona, fino a condizionare il suo modo di percepire la realtà. La violenza è subdola, è manipolatoria. Non si manifesta necessariamente attraverso un’escalation immediatamente riconoscibile. Spesso alterna sopraffazione e rassicurazione, crudeltà e tenerezza, promesse di cambiamento e nuove manifestazioni di violenza. Ed è proprio questa alternanza a rendere così difficile comprendere ciò che sta accadendo. Finisci per aggrapparti ai momenti in cui tutto sembra tornare alla normalità, quasi fossero la conferma che l’uomo che hai amato esista ancora e che quella parte dolorosa della relazione possa essere definitivamente superata. Nel frattempo, però, qualcosa dentro di te cambia. Cominci a dubitare delle tue percezioni, a ridimensionare ciò che hai subito, a cercare nell’altro le spiegazioni di comportamenti che, invece, dovresti poter semplicemente riconoscere come inaccettabili. La manipolazione produce anche questo: sposta progressivamente il centro della tua attenzione. Non ti chiedi più perché l’altro ti faccia del male, ma che cosa tu possa fare per evitare che accada ancora. Ecco perché uscire da una relazione violenta non è soltanto una decisione. È anche un processo di riappropriazione della propria lucidità, della propria capacità di giudizio e della fiducia nelle proprie percezioni».

Che cosa l’ha convinta a denunciarlo?

«Non c’è stato un momento in cui, improvvisamente, ho ritrovato tutta la lucidità necessaria per prendere quella decisione. È successo qualcosa di diverso. Una persona che mi voleva e mi vuole profondamente bene mi ha accompagnata a sporgere denuncia. Ha saputo guardare la mia situazione con la lucidità che, in quel momento, io non riuscivo ad avere. Ha riconosciuto una realtà che io, per effetto delle dinamiche emotive e manipolatorie nelle quali ero immersa, faticavo ancora a vedere nella sua interezza. Io mi sono fidata e affidata alle sue percezioni, perché mi fidavo profondamente di lui. Credo che questo sia un aspetto importante da raccontare: quando vivi a lungo una relazione violenta, può accadere che la tua capacità di giudizio venga progressivamente condizionata, fino a renderti difficile distinguere ciò che senti da ciò che ti è stato indotto a credere. In quel momento ho avuto bisogno dello sguardo di qualcuno che mi voleva bene per ritrovare, almeno in parte, il mio».

In queste situazioni la dinamica di possesso e di controllo dell’altro è molto presente. Crede che i social abbiano un ruolo?

«I social offrono strumenti che possono alimentare ulteriormente queste dinamiche. La possibilità di conoscere gli spostamenti dell’altro, controllare le sue interazioni, osservare chi frequenta, chi contatta, a quali contenuti mette un «mi piace» o a chi dedica la propria attenzione può trasformarsi in una forma di sorveglianza costante. Ma il problema non è lo strumento in sé, bensì la concezione della relazione che vi si proietta».

Come pensa che debbano essere educati i ragazzi e le ragazze di oggi?

«Bisogna ripartire da un concetto fondamentale: la libertà dell’altro. Dobbiamo educare i ragazzi a comprendere che amare non significa possedere, che la gelosia non è una dimostrazione di intensità affettiva, che il rifiuto non è un’offesa e che nessun sentimento attribuisce il diritto di esercitare un controllo sulla vita di un’altra persona. Dobbiamo insegnare anche alle ragazze a non confondere il sacrificio con la dedizione, la sofferenza con la profondità di un sentimento, la rinuncia alla propria individualità con la capacità di amare. Ma l’educazione alla prevenzione della violenza non deve e non può diventare, ancora una volta, un compito affidato prevalentemente alle donne. Non possiamo continuare a insegnare alle ragazze come riconoscere il pericolo e difendersene senza insegnare ai ragazzi a riconoscere e rispettare i confini altrui. Occorre educare all’affettività, alla gestione delle frustrazioni, al rispetto del consenso e alla responsabilità emotiva. E bisogna farlo molto prima che determinati comportamenti si consolidino. Dobbiamo insegnare anche alle ragazze a non confondere il sacrificio con la dedizione, la sofferenza con la profondità di un sentimento, la rinuncia alla propria individualità con la capacità di amare. Dobbiamo continuare a insegnare alle ragazze come riconoscere il pericolo e difendersene e a insegnare ai ragazzi a riconoscere e rispettare i confini altrui. Occorre educare all’affettività, alla gestione delle frustrazioni, al rispetto del consenso e alla responsabilità emotiva».