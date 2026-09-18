Tecnologia, nuovi spazi e terminal più grande. Restyling per Malpensa

Nuovi investimenti per Malpensa, nuovi collegamenti e un terminal rinnovato. È questo il piano di Sea annunciato ieri alla presentazione della ricerca condotta da Socialcom sui dati delle conversazioni online e social dedicate alla Lombardia, a Milano e a Malpensa, osservando volumi, interazioni, sentiment, temi più ricorrenti, geografie e principali driver di attenzione. Il racconto internazionale del territorio si articola sostanzialmente lungo tre assi: La Lombardia raccoglie 17 milioni di conversazioni e oltre 1 miliardo di interazioni nel mondo; Milano ne è il motore narrativo, con un interesse in crescita del +7% all’estero e un sentiment positivo all’82%.

Il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana ha ricordato l’impegno negli anni per la difesa e lo sviluppo dell’aeroporto: «Abbiamo bisogno di Malpensa per relazionarci con il mondo, ne siamo sempre stati consapevoli anche quando altri cercavano di depotenziare o sminuire l’importanza dello scalo. Negli anni abbiamo lavorato e continuiamo a lavorare per migliorarne l’accessibilita, penso per esempio a quanto fatto per la nuova ferrovia. Andiamo avanti».

Dell’investimento complessivo da 800 milioni di Sea, 600 sono interamente destinati a Malpensa; di questi 50 milioni sono dedicati alla tecnologia. Il focus sarà in parte sulla creazione di nuove infrastrutture e di nuovi spazi ma anche un vero e proprio restyling dell’aeroporto. «Il nostro obiettivo principale - ha spiegato l’ad di Sea, Armando Brunini - è connettere e su questo noi siamo moderatamente soddisfatti con oltre 200 voli diretti, oltre 80 Paesi collegati e il 40% del traffico fuori dall’Europa». Tra i progetti più importanti c’è T1Xl, il nuovo intervento di ampliamento e di riqualificazione del Terminal 1 di Malpensa con un investimento di 100 milioni di euro. Il progetto prevede l’ampliamento verso nord del Terminal 1, con la realizzazione di circa 15mila metri quadrati di nuovi spazi e la riqualificazione di oltre 28mila metri quadrati di aree esistenti. Sarà inoltre rafforzata l’offerta commerciale con una superficie complessiva di circa 38mila metri quadrati dedicata a negozi, servizi e ristorazione. I lavori, iniziati nel 2025, si svilupperanno nell’arco di circa tre anni: già dalla prossima estate è prevista l’apertura degli ampliamenti delle aree per il controllo dei passaporti in arrivo e della sala riconsegna bagagli, del nuovo controllo passaporti in partenza e di parte della galleria commerciale. Il completamento dell’intervento è previsto nel 2028.

«Nel 2025 la Cargo City ha gestito 60,7 miliardi di euro di import-export, pari al 4,9% del commercio estero italiano: un dato che rende evidente il suo ruolo strategico per il sistema produttivo», ha spiegato il presidnmete di assolombarda Alvise Biffi.

MBr