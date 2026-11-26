Uno sportello legale per denunciare gli episodi di islamofobia, reali o presunti. È l’iniziativa lanciata dalla Comunità islamica di Roma (Cir), che ha deciso di mettere a disposizione un servizio di assistenza per quanti ritengano di essere stati vittime di discriminazioni. Attraverso un apposito modulo online sarà possibile raccontare in via riservata quanto accaduto ed essere ricontattati da un referente, “anche prima di decidere se presentare denuncia”. “Tutelare chi subisce una discriminazione è una responsabilità comune”, il principio alla base del progetto.

A sostegno dell’iniziativa, la Comunità islamica ha chiamato in causa un’indagine dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (Fra), condotta in tredici Paesi comunitari. Stando alla rilevazione, tra i musulmani intervistati che hanno dichiarato di aver subito una discriminazione nei dodici mesi precedenti, “il 94% non ha segnalato alcun episodio né presentato un reclamo”. Tra le motivazioni più ricorrenti figura la convinzione che una segnalazione non avrebbe cambiato nulla. Un dato che riguarda - è bene precisarlo - le esperienze riferite dagli intervistati e non necessariamente condotte discriminatorie accertate.

A spiegare le ragioni dell’apertura dello sportello è stato il presidente della Comunità islamica di Roma, Ahmed Vall: “Gli episodi di violenza e di odio verso i musulmani, le ronde davanti alle moschee e il linguaggio sempre più apertamente islamofobo e razzista ci hanno spinto ad aprire questo sportello”. Nel mirino, dunque, non solo gli episodi di violenza, ma anche il linguaggio: “Chi subisce un insulto per strada o una discriminazione sul lavoro spesso si chiede a chi rivolgersi. Lo sportello serve dunque a raccontare ciò che è successo e a capire, insieme a un legale, quali passi si possono fare”, ha aggiunto Vall, garantendo la collaborazione con le istituzioni locali e le forze dell’ordine.

“La libertà religiosa e il principio di uguaglianza sono garanzie costituzionali che devono trovare piena attuazione, nella vita quotidiana come nelle aule di giustizia”, ha sottolineato l’avvocato dello sportello, Andrea Augenti: “Laddove emergano gli estremi di una condotta discriminatoria, occorre intervenire nelle sedi competenti per ottenere tutela e giustizia”.

Sacrosanto perseguire ogni episodio di violenza e discriminazione, indipendentemente dal credo religioso di chi lo subisce. Altrettanto importante, però, sarà non confondere l’intolleranza nei confronti dei musulmani con la legittima critica all’islam, alle sue prescrizioni religiose o alle posizioni delle organizzazioni che lo rappresentano. Anche la libertà di espressione, del resto, è una garanzia costituzionale.