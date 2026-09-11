VinciCasa premia Milano con 500mila euro

Vinta una casa + 200.000 euro subito grazie a VinciCasa, la formula di gioco della famiglia Win for Life di Sisal che mette in palio un premio incentrato su un bene concreto e tangibile. Il “5” è stato centrato a Milano nell’estrazione n. 253 di giovedì 10 settembre con una giocata effettuata presso il punto vendita Sisal Bar Tabacchi Caffè Diamante situato in via Olona, 12. La combinazione vincente è stata: 5 – 13 – 15 – 19 – 21.

Il titolare della vincita potrà scegliere la casa che desidera, in massima libertà, su tutto il territorio italiano e avrà ben due anni di tempo per trovarla. Dalla nascita di VinciCasa, sono ben 234 le case assegnate.

Il premio di prima categoria - 5 numeri su 40 - è costituito da 500.000 euro, che sono così ripartiti: 200.000 euro sono corrisposti subito, in denaro, che il vincitore potrà utilizzare come preferisce, senza alcun vincolo; la parte restante, 300.000 euro, è dedicata all’acquisto di uno o più immobili sul territorio italiano. Si vincono premi in denaro anche indovinando 4, 3 o soltanto 2 numeri estratti. La giocata è di 2 euro e l’estrazione avviene quotidianamente alle ore 20.

Per controllare le probabilità di vincita, i numeri vincenti e verificare le giocate, così come comprendere il modo di riscuotere le vincite o leggere tutte le curiosità sui vincitori, si può accedere al sito informativo www.vincicasa.it o sul portale informativo di GiochiNumerici.info. Nella sezione Vincitori si possono scoprire progressivamente dove sono state vinte le case.