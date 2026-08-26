Voli, treni, hotel: arriva il portale per viaggiare con gli animali

«L’animale ormai è considerato soggetto di diritti per la maggior parte delle legislazioni democratiche di tutto il mondo». La senatrice Michaela Biancofiore, partendo da questa premessa, ha deciso di fondare Bauking, la startup italiana dedicata a chi viaggia in compagnia di un animale domestico. La piattaforma di prenotazioni www.bau-king.com in questi giorni, in concomitanza con la giornata internazionale del cane, è ufficialmente online.

«Pensi che addirittura in Colombia hanno introdotto a pieno titolo nello stato di famiglia anche l’animale domestico, cosa che dovremmo fare anche noi in Italia», dice Biancofiore che ricorda come quest’anno ben 10 milioni di persone abbiano deciso di partire col proprio animale domestico. «Consideriamo l’animale come parte integrante della famiglia ed è per questo ovviamente che l’animale non si lascia più solo a casa, in Italia», aggiunge la senatrice. «Bauking è stata ideata già nel 2019, quasi sotto covid, quando ancora non c’era nulla che facesse intuire che sarebbe esploso il boom del pet tourism e così abbiamo intercettato questo enorme cambiamento di filosofia sociale», spiega. I proprietari degli animali domestici, infatti, ormai, non si fidano più a lasciare i propri animali domestici in balìa di sconosciuti «perché sottolinea Biancofiore - ci sono stati anche casi noti di dog sitter che hanno purtroppo ammazzato i cani a loro affidati».

Bauking ha sede a Bolzano nell’acceleratore Noi Techpark e a Bacoli e ha già raccolto un milione e mezzo di euro pre seed. È sostenuta da imprenditori come Giampaolo Angelucci, presidente di Finanziaria Tosinvest, Danilo Iervolino, founder di Pegasus, Francesco Zaccariello (E-Pharma- Etida) tra i più noti startupper di successo italiani, i fratelli Podini della Podini Holding di Bolzano, i fratelli Damiani di Damiani gioielli, Nicole Berlusconi, nota attivista per i diritti degli animali, la famiglia De Gennaro titolare dell’Università Lum di Bari, i costruttori e immobiliaristi Paola Santarelli, Cristian Trio, David Limentani e Pierluigi Toti, l’imprenditore alberghiero Giovanni Naldi, Luigi Cavallari di Natuna Servizi, la Ceo italiana di Amadeus, Francesca Benati, la Abel Holdings che investe in start up e fa capo all’imprenditore Leonida Bellini, Innovalia dell’imprenditore Antonio Porsia e l’imprenditore della sanità Pio Bastoni, il professore di finanza aziendale Roberto Mazzei. Investitori che hanno creduto nella visione e nelle potenzialità di un mercato destinato a cambiare profondamente l’industria dei viaggi.

L’obiettivo del portale è quello di connettere nel tempo tutte le compagnie aeree pet friendly e permettere prenotazione per i treni, i traghetti, gli hotel, gli stabilimenti balneari, i ristoranti e i servizi veterinari. «Fa viaggiare l’animale domestico a 360 gradi in una vacanza completa con il proprio padrone, senza divieti, senza ostacoli», assicura Biancofiore. «Bauking esaudisce questo sogno di far trattare l’animale esattamente come un ospite perché gli animali in albergo tendenzialmente pagano così come sui mezzi di trasporto e, quindi, hanno diritti», conclude Biancofiore.

Bauking è già partner di Trenitalia e Traghetti.com e sta lavorando alla definizione degli accordi con ITA Airways, Aeroitalia e SkyAlps, mentre sul fronte alberghiero sono state già coinvolte molte catene tra cui Sina Hotels, Mangia’s, Naldi Collection, TH Collection e Starhotels.